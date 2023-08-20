«الاتحاد لائتمان الصادرات» توسع أعمالها في القارة الإفريقية

أبرمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا، بهدف توسيع أعمالها في القارة الإفريقية، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، اتفاقيات مع كل من بنك إثيوبيا التجاري، الذي يعد أكبر وأقدم بنك في إثيوبيا، وبنك التنمية الإثيوبي المملوك للدولة، وشركة إثيوبيا للتأمين، أكبر مقدّم لحلول التأمين في البلاد، بهدف استكشاف فرص النمو والاستثمار في مجال التجارة، ودعم الصادرات وحلول التأمين المبتكرة، ضمن سعي الشركة المستمر لتمكين أعمال المستثمرين والمصدّرين الإماراتيين إلى إثيوبيا، وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق العالمية بكل سهولة وأمان.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «الاتفاقيات المبرمة بين (الاتحاد لائتمان الصادرات) مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا ستسهم في مساعي البلدين إلى الارتقاء بالعمل التجاري المشترك، بما يمكّنهما من استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين، وبما يدعم توجهات دولة الإمارات المستقبلية في زيادة صادراتها غير النفطية، وفقاً لمستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). لذا تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع إثيوبيا خصوصاً، وقارة إفريقيا عموماً، وذلك على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والتنموية لما فيها مصلحة شعوب القارة ورفاه عيشها وتطور اقتصاداتها».

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة لاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: إن «توقيع الشركة ثلاث اتفاقيات مع أبرز البنوك وشركات التأمين في إثيوبيا سيسهم في تعزيز الروابط التجارية مع واحد من أهم الأسواق الواعدة في إفريقيا، كما ستسهم في تعزيز فرص الازدهار التجاري وزيادة تنافسية وقدرات الصادرات الوطنية، وتوفير منظومة حلول تأمين شاملة، وذلك بصفتنا الشريك الداعم للمستثمرين من أجل تمكينهم من التوسّع بأعمالهم إلى الأسواق العالمية والتي سيكون لها الأثر الكبير في الإسهام بدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً ورائداً للتجارة والأعمال».