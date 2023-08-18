«الصناعة» تعزّز وعي المصنعين بالفرص الاستثمارية للبلاستيك المعاد تدويره

نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورشة توعية للشركات العاملة في الصناعات الغذائية على مستوى الدولة، لتوعيتهم بمستهدفات مشروع تنظيم استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية، ومتطلبات المطابقة للمنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها والمراد استخدامها لملامسة الغذاء وكيفية الحصول على شهادة المطابقة في منصة خدمات الوزارة، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2015 بشأن المواد الملامسة للأغذية، وأهمية هذه المبادرة في دعم جهود التصنيع.

شارك في الورشة 73 ممثلاً عن شركات تصنيع وتغليف المنتجات الغذائية من منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، والمورّدين، وشركات إعادة تدوير البلاستيك، وأعضاء جمعية التغليف المستدام، وقدم خلالها قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة شرحاً مفصلاً حول الخدمات المقدمة للمواد الملامسة للأغذية على صعيد نطاق التطبيق، وإجراءات السلامة، وممارسات الجودة، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات المصنعين والمورّدين حول مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية.

يشترط مشروع السماح باستخدام البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة المواد الغذائية أن توفر منشأة تصنيع المواد الخام من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الوثائق التي تثبت تطبيق نظام جودة فعال، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمواد والأغراض التي من المفترض أن تتلامس مع الغذاء، وتقرير باجتياز منتج إعادة التدوير اختبارات أحد المختبرات المعتمدة في الدولة، لتأكد مطابقتها للمتطلبات الصحية والسلامة، بما فيها اختبارات الهجرة لمواد العبوة وفقاً للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، إضافة إلى تقرير تقييم المخاطر يضمن جودة وسلامة المواد الخام المعاد تدويرها، والمراد استخدامها في تعبئة الأغذية والمشروبات.