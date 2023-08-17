«ديوا» تختار «المتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة الأولى من «مجمّع حصيان»

مواكبة للنمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده إمارة دبي، والازدهار العمراني المتماشي مع «خطة دبي الحضرية 2040»، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه في كل قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها، كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، عن اختيار شركة «أكوا باور» السعودية، «المتناقص الأفضل» لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه بـ«نظام المنتج المستقل للمياه» في «مجمّع حصيان»، بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلّاة يومياً، باستخدام تقنية (التناضح العكسي) لتحلية مياه البحر، وباستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم (914 مليون دولار).

وأكد أن الهيئة حققت أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب من المياه المحلّاة.

وقال الطاير: «ينسجم تطوير المشروع مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز التنمية المستدامة. ولدينا اتجاه واضح لقطاع الطاقة في دبي مع الأولوية لاستخدام الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع أهداف (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وتابع: «نعمل على تنفيذ محطات إنتاج المياه بتقنية (التناضح العكسي)، لتحلية مياه البحر، التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، ما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100% من المياه المحلّاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة».

وأضاف الطاير: «يُعدّ المشروع جزءاً من استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلّاة في دبي من 490 مليون غالون يومياً حالياً إلى 730 مليون غالون يومياً بحلول عام 2030. ونعمل على ضمان استمرار توافر خدماتنا بنسبة 100% وفقاً لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة بفضل بنيتنا التحتية المتطورة والتقنيات المتقدمة. كما نعتمد على الابتكار والتخطيط حتى نسهم في جعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في عام 2071».

ويعدّ المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

ولفتت الهيئة إلى أنها تلقت 29 طلباً من مطوّرين عالميين لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أنها طرحت عروض التأهيل في 18 أكتوبر 2022، وتم تأهيل ست شركات من المطوّرين العالميين.

وتلقت الهيئة عرضين من كل من شركة «أكوا باور»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في 22 مايو الماضي استجابة لطلب تقديم العروض (RFP)، الذي تم طرحه في التاسع من ديسمبر 2022.