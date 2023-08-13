7 مناطق في دبي توفر وحدات سكنية بإيجارات مناسبة

رصد تقرير حديث لموقع «بروبرتي فايندر» العقاري، سبع مناطق تتوافر فيها وحدات سكنية بأسعار تأجير مناسبة. وتضمنت القائمة مناطق: «ديرة»، المدينة العالمية، السطوة، القصيص، رمرام، «دبي الجنوب»، ومدينة دبي للإنتاج.

منطقة «ديرة»

ذكر التقرير أن منطقة «ديرة» الشهيرة بتاريخها التراثي، تعد أقدم حي تجاري في دبي؛ وهي من أكثر المناطق طلباً للسكن والاستقرار، كونها تشتمل على العديد من الأحياء والتجمعات السكنية المزدهرة مثل: «ميناء سعيد»، «نايف»، و«رقة البطين».

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في «ديرة» نحو 28 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة نوم وصالة 46 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 65 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف نوم 95 ألف درهم.

«المدينة العالمية»

تُعبّر «المدينة العالمية» في دبي عن حالة التنوع الثقافي الذي تعيشه دولة الإمارات، وهذا ينعكس في الأحياء التي تضمها المدينة العالمية.

يتراوح متوسط القيمة الإيجارية السنوية بين 23.450 ألف درهم لشقة من فئة «استوديو»، و33 ألف درهم لشقة من فئة غرفة نوم وصالة، و48 ألف درهم لشقة من غرفتي نوم، و100 ألف درهم لشقة من ثلاث غرف نوم وصالة.

منطقة «السطوة»

رصد تقرير «بروبرتي فايندر» الأسعار في منطقة السطوة، واحدة من أفضل المناطق في دبي من حيث القيم الإيجارية. وتمتاز المنطقة بطابع معماري ذي مبان منخفضة وفلل سكنية راقية.

يبدأ متوسط القيم الإيجارية السنوي في هذه المنطقة من 50 ألف درهم لفئة «استوديو»، و70 ألف درهم لشقة من غرفة وصالة، و90 ألف درهم لشقة من غرفتي نوم وصالة.

منطقة «القصيص»

تعتبر منطقة القصيص إحدى أقدم المناطق في دبي، وتتميز بالمباني المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، إلى جانب عدد من المجمعات السكنية، كما تنقسم إلى «سكنية» وأخرى «صناعية».

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من فئة «استوديو» في المنطقة نحو 29 ألف درهم سنوياً، ولشقة من فئة غرفة نوم وصالة 39 ألف درهم، ولشقة من فئة غرفتي نوم وصالة 48 ألف درهم، ولشقة من فئة ثلاث غرف نوم وصالة 60 ألف درهم.

منطقة «رمرام»

تنقسم «رمرام» إلى منطقتين تضمان أبراجاً سكنية. ويغلب على المنطقة التجمعات السكنية الفاخرة التي تضم شققاً سكنية كبيرة، مما يجعلها ملائمة أكثر للعائلات.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من فئة «استوديو» في «رمرام» نحو 34 ألف درهم سنوياً، ولشقة مكونة من غرفة نوم وصالة 47 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 76.5 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من ثلاث غرف نوم وصالة 115 ألف درهم.

«دبي الجنوب»

تعتبر «دبي الجنوب» إحدى المدن التي تم إنشاؤها تنفيذاً للرؤية المستقبلية لمدينة دبي. وتضم عدداً من الخدمات المتطورة، فضلاً عن قربها من مطار آل مكتوم الدولي.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في «دبي الجنوب» نحو 33 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة نوم وصالة 48 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 70 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 120 ألف درهم.

«مدينة دبي للإنتاج»

تتميز «مدينة دبي للإنتاج» بخضوعها لقانون الاستثمار الحر، وتقع على بُعد دقائق من مدينة دبي الرياضية.

يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة من فئة «استوديو» في المدينة 33 ألف درهم سنوياً، ولشقة من فئة غرفة نوم وصالة 48 ألف درهم، فيما يبلغ المتوسط لشقة من فئة غرفتين وصالة 60 ألف درهم، ولشقة مكونة من ثلاث غرف وصالة 72 ألف درهم.