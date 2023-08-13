«نهجي المستدام».. برنامج يُمكّن المتعاملين من التحكم في استهلاك الكهرباء والمياه

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بأن برنامج «نهجي المستدام» من الهيئة يهدف إلى تمكين المتعاملين من مراقبة وإدارة والتحكم في استهلاكهم، وتشجيع التنافس الإيجابي بين المتعاملين من القطاع السكني لرفع كفاءة الاستهلاك والمساهمة في استدامة الموارد، وذلك من خلال مقارنة استهلاكهم للكهرباء والمياه مع استهلاك المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية في منطقتهم، فضلاً عن مساعدة المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تبني نمط حياة مستدام.

وأضافت الهيئة أن البرنامج يقدم نصائح مصممة خصيصاً لكل مستهلك، وخطة خاصة للحد من الهدر، لافتة إلى أنها تتيح البرنامج من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي المتوافر على منصات «آي أو إس»، و«أندرويد»، و«هواوي»، وساعات «أبل» الذكية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج «نهجي المستدام» يشتمل على خواص رئيسة عدة تعتمد على أحدث التقنيات، من أبرزها: لوحة تحكّم «المقارنة مع الجوار» لمقارنة استهلاك الكهرباء والمياه مع المنازل المجاورة ذات الكفاءة العالية، وملف أنماط الاستهلاك الذي يتيح للمتعامل تحديث بياناته للحصول على مقارنات أكثر دقة، ونصائح وخطة لمساعدة المتعاملين على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تبني نمط حياة مستدام، فضلاً عن تقرير شهري حول مقدار استهلاك الكهرباء والمياه.

وبحسب «ديوا»، يقدم برنامج «نهجي المستدام» نصائح مصممة خصيصاً لكل متعامل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه من خلال اتباع خطوات سهلة تتمثل في الدخول إلى الحساب عبر تطبيق الهيئة الذكي، ثم التوجه إلى لوحة تحكم «المقارنة مع الجوار»، والاطلاع على استهلاكك للكهرباء والمياه مقارنةً بالمنازل المجاورة ذات الكفاءة العالية، يلي ذلك تحديث ملف أنماط الاستهلاك الخاص بالمستهلك، واستلام التقرير الشهري لمعرفة تفاصيل الاستهلاك، ثم البدء بتصميم الخطّة الخاصة من خلال الضغط على «سأفعل ذلك».