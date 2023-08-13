«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم ورشة حول الملكية الفكرية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ورشة عمل تدريبية حول قوانين الملكية الفكرية وأساسيات التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد ومخاطر المنتجات المقلدة على المستهلك. وشارك في الندوة التي أقيمت برعاية «شركة سابا للملكية الفكرية» 30 مشاركاً من أفراد المجتمع وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، واستهدفت تأهيلهم وتدريبهم على الكشف عن المنتجات والتمييز بين الأصلي والمقلد منها، سعياً لمكافحة المنتجات المقلدة وحماية المجتمع والحفاظ على أمنه الاقتصادي والتجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات. وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عليون، إن «أساليب الغش التجاري بلغت مراحل متقدمة في تقليد المنتج الأصلي، ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد، ما يحمّل الإدارة مسؤولية تدريب وتأهيل الأفراد من الموظفين أو المستهلكين بهذا الشأن».