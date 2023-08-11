«دو» تعتمد تقنيات تجميع «نواقل متعددة» لموجات شبكة «الجيل الخامس»

أعلنت (دو) التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، بدء اعتماد تقنيات تجميع نواقل متعددة لموجات شبكة الجيل الخامس ضمن شبكتها اللاسلكية التجارية. ويعتمد المسار الابتكاري الجديد الذي تنتهجه (دو) على تجميع ثلاثة نواقل لموجات شبكة الجيل الخامس بنطاق ترددي 100 ميغاهيرتز لكل ناقل، وذلك ضمن نظام الاستقبال (C-Band) والنطاق الترددي 2.6 غيغاهرتز.

ومن شأن تجميع نواقل موجات شبكة الجيل الخامس أن يسهم في تعزيز قدرة الشبكة على توفير سرعات أعلى لنقل البيانات بمقدار ثلاثة أضعاف السرعة المتوافرة حالياً للمستخدمين في الإمارات.

وسيحدث النجاح الذي حققته (دو) عبر تجميع نواقل موجات شبكة الجيل الخامس تحولاً في خدمة الاتصال المنزلي اللاسلكي (النطاق العريض اللاسلكي) التي طرحتها «دو» في سوق دولة الإمارات خلال عام 2021، ونالت منذ ذلك الحين إشادة واسعة ورواجاً كبيرة بين أوساط المستخدمين خلال فترة زمنية قصيرة.

وبدأت «دو» اعتماد تقنية تجميع نواقل موجات شبكة الجيل الخامس كمرحلة تالية، بعد إطلاقها خدمة النطاق العريض المنزلي اللاسلكي التي يمكن أن تدعم حالات الاستخدام المستقبلية التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً وزمن استجابة منخفضاً للغاية، مثل حالات استخدام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبث المحتوى بدقة (8K)، والدقة عالية الوضوح والألعاب المستندة إلى السحابة والميتافيرس. وسيمكن هذا الابتكار مشتركي «دو» من الاستمتاع بتطبيقات النطاق الترددي عالية الكثافة على نحو سلس.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»، سليم البلوشي: «لطالما أولت (دو) منذ تأسيسها أهمية كبيرة بتعزيز تجارب المستخدمين، وحافظت على ريادتها في مجال اعتماد أحدث التقنيات، وتوفير أفضل خدمات الاتصال لعملائها على امتداد دولة الإمارات. ونتوقع في المستقبل القريب أن يتضاعف متوسط الطلب على خدمات النطاق العريض من جانب المستخدمين مراتعدة. وتمثل تقنية تجميع نواقل متعددة لموجات شبكة الجيل الخامس واحدة من الطرق المثبتة التي يمكنها تحسين ذروة ومتوسط الإنتاجية للشبكات اللاسلكية، لذا قررنا الشروع في هذه الرحلة». كانت «دو» أول مشغل في الإمارات يقدم خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلية المدعومة بشبكة الجيل الرابع، إضافة إلى كونها أول مزود يطرح خدمة النطاق العريض المنزلي اللاسلكي المدعومة بشبكة الجيل الخامس. وستتمكن (دو) عبر تجميع ثلاثة نواقل لموجات شبكة الجيل الخامس، من توفير خدمات اتصال لاسلكي منزلي متطورة للغاية، مدعومة بتقنية الجيل الخامس المتقدم.