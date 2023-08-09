نمو أرباح أمانات لتصل إلى 96 مليون درهم إماراتي بارتفاع 52٪ في النصف الأول من 2023

أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

الإيرادات: شهدت نمواً بنسبة 44٪ على أساس سنوي لتصل إلى 369.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023 ، مدفوعةً بالنمو عبر كل من محفظتي الرعاية الصحية والتعليم



الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: ارتفعت بنسبة 53٪ على أساس سنوي إلى 151.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023



صافي الأرباح: ارتفعت بنسبة 52٪ على أساس سنوي إلى 96.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023



ترسيخ المركز المالي: بلغت الأرصدة النقدية 518.4 مليون درهم إماراتي في نهاية الفترة مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة



تعزيز القيمة للمساهمين: إتمام عملية الاستحواذ والاندماج في منصة الرعاية الصحية ما بين شركتي كامبرديج وسكون، وإطلاق أمانات للرعاية الصحية وذلك مع دراسة فرصة الطرح العام الأولي في المستقبل القريب.

وتعليقاً على أداء الشركة في النصف الأول من عام 2023، صرح رئيس مجلس إدارة أمانات حمد الشامسي، " تعكس نتائجنا المالية القوية للنصف الأول من عام 2023 نجاح استراتيجيتنا لتعزيز القيمة والنمو، حيث حافظت أمانات على زخم نموها وحققت نمواً قوياً في الإيرادات والربحية على مستوى محفظتي الرعاية الصحية والتعليمية".

وأضاف الشامسي لتصريحه قائلاً: "خلال النصف الأول من العام 2023، على صعيد المحفظة الاستثمارية الصحية تم إطلاق أمانات للرعاية الصحية وبالتزامن مع ذلك أكملنا الاندماج ما بين شركة كامبرديج وشركة سكون، لتصبح بذلك أمانات للرعاية الصحية أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الممتدة لمرحلة ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط لزيادة الأسرّةالتشغيلية من 400 سرير حالياً إلى 1000 سرير تشغيلي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات الثلاث المقبلة".

وعلى صعيد المحفظة الاستثمارية التعليمية، نواصل التركيز على توسعة أعمالنا في شركة تنمية الانسان والتي تقدم خدماتها لأصحاب الرعاية الخاصة، وكذلك زيادة اعداد الطلاب في محفظتنا التعليمية الجامعية، ونسعى لإقتناص الفرص الاستثمارية في مجال المدارس من التعليم الاساسي الى التعليم الثانوي في دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف الشامسي لتصريحه بالقول: "نتطلع الى تعظيم القيمة للمساهمين من خلال بناء وتطوير منصات متكاملة ومميزة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك إستكشاف فرص تعزيز الدخل منها، بما في ذلك فرص الطرح العام الأولي للمنصة الصحية في المستقبل القريب".

وأختتم الشامسي تصريحه: "وكجزء من هذه الإستراتيجية، يسعدني أن أعلن أن عامر جامبي، الرئيس الحالي لاستثمارات الرعاية الصحية في أمانات القابضة، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي المالي والاستثمارات في مجموعة كامبرديج ليتولى دوراً رئيسياً في قيادة المجموعة خلال هذه العملية الأستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو للشركة".

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي بالإنابة جون إيرلند قائلاً: " واصلت محفظتنا الاستثمارية الرائدة من الأصول في القطاعات الصحية والتعليمية تحقيق نتائج قوية، حيث سجلت الايرادات التي تضاعفت ثلاثة مرات مابين 2020 و 2022، نمواً بنسبة 44% على أساس سنوي على ان تواصل في تحقيق المزيد من النمو خلال العام 2023 والاعوام المقبلة بالتوازي مع تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة للتوسع واقتناص الفرص الاستثمارية".

وأضاف إيرلند لتصريحه قائلاً: "إنعكس النمو في الإيرادات على الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك حيث ارتفعت بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 151.5 مليون درهم، على ان تستهدف أمانات تحقيق نتائج مالية قياسية خلال العام 2023".