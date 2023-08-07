«بيوت» يرصد 5 مناطق تتصدر البحث عن «عمل وسكن معاً»

رصد موقع «بيوت دوت كوم» العقاري مناطق دبي التي تتوافر فيها فرص عمل وسكن معاً.

وأظهر التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن منطقة «بر دبي» حازت نسبة بحث بلغت 29.64%، تلتها منطقة «ديرة دبي» بنسبة بحث 24.52%، ثم منطقة «الخليج التجاري» بنسبة بحث 19.68%، فيما استحوذت منطقة «أبراج بحيرات جميرا» على نسبة بحث 13.61%، ومنطقة «البرشاء» على نسبة بحث 12.55%.

«بر دبي»

وبحسب التقرير، تتمتع منطقة «بر دبي» بالعديد من المزايا التي تلائم جميع العائلات.

ويبلغ المتوسط العام للقيم الإيجارية في المنطقة نحو 73 ألف درهم سنوياً، وتتفاوت اعتماداً على عوامل عدة، مثل عدد الغرف ومساحة الشقة، إذ يبلغ متوسط الإيجار السنوي لاستوديو 37 ألف درهم، ولشقة من غرفة نوم وصالة 59 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 77 ألف درهم سنوياً. كما تتوافر شقق من ثلاث غرف نوم وصالة مقابل 100 ألف درهم.

منطقة «ديرة»

أما منطقة «ديرة» فتعد أقدم الأحياء التجارية في الإمارة.

ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق السكنية في المنطقة نحو 55 ألف درهم سنوياً، كما تتفاوت هذه القيمة اعتماداً على عدد الغرف ومساحة الشقة، إذ يبلغ متوسط الإيجار السنوي لاستوديو 28 ألف درهم، ولشقة من غرفة نوم وصالة 45 ألف درهم، في حين يصل متوسط الإيجار السنوي لشقة من غرفتي نوم وصالة 66 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف نوم وصالة 93 ألف درهم.

«الخليج التجاري»

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» ضمن أفضل المناطق التي توفر فرص عمل ومسكناً للإقامة، وفقاً لعمليات البحث.

ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق في المنطقة نحو 114 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة من فئة استوديو نحو 69 ألف درهم، ولشقة من غرفة نوم وصالة 92 ألف درهم، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 142 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف نوم وصالة 199 ألف درهم.

«أبراج بحيرات جميرا»

تتمتع منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، وفقاً للرصد، بمزايا جعلتها تستقطب كبرى الشركات العالمية.

ويبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق السكنية في المنطقة نحو 91 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط الإيجار السنوي لاستوديو نحو 56 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة نوم وصالة نحو 80 ألف درهم، سنوياً، ولشقة من غرفتي نوم وصالة 120 ألف درهم. وللباحثين عن مساحات أكبر، فإن المنطقة توفر شققاً من ثلاث غرف نوم وصالة مقابل 159 ألف درهم سنوياً.

منطقة «البرشاء»

جاءت منطقة البرشاء ضمن قائمة أفضل الأماكن للسكن والعمل معاً، إذ استطاعت هذه المنطقة التحول خلال سنوات قليلة إلى واحدة من أشهر الوجهات الاستثمارية في دبي، حيث تنتشر فيها مقار الشركات الناشئة والمتوسطة، فضلاً عن توفيرها وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات وبأسعار منافسة.

يبلغ المتوسط العام لإيجارات الشقق في المنطقة نحو 74 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط الإيجار السنوي لشقة من فئة استوديو نحو 44 ألف درهم سنوياً، ولشقة من غرفة نوم وصالة نحو 63 ألف درهم، سنوياً، ولشقة من غرفتي نوم وصالة نحو 83 ألف درهم. كما تتوافر شقق سكنية من ثلاث غرف نوم وصالة مقابل 112 ألف درهم سنوياً.