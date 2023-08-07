«الاتحادية للضرائب»: 22 ورشة عمل للتعريف بضريبة الشركات خلال 3 أشهر

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، ارتفاع أعداد المُشاركين والمُستفيدين من الحملة التوعوية الشاملة التي أطلقتها الهيئة خلال مايو الماضي، والتي تتواصل فعالياتها حتى نهاية العام الجاري في جميع إمارات الدولة؛ للتعريف بضريبة الشركات، وتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينهم من الامتثال للقانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ الأول من يونيو 2023.

وأعلنت الهيئة أن أكثر من 8270 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات شاركوا في ورش العمل الحضورية والافتراضية التي نظمتها الهيئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو) والتي بلغ عددها 22 ورشة عمل؛ من بينها 19 ورشة افتراضية تم تنظيمها باللغتين العربية والإنجليزية حول «التسجيل في ضريبة الشركات» شارك فيها 6927 من مُمثلي شركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، من خلال المنصة التوعوية المُتخصَّصة التي أطلقتها الهيئة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات.

كما نظمت الهيئة خلال يوليو الماضي ثلاث ورش توعوية حضورية في أبوظبي، ودبي، وعجمان حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»؛ عُقدت بحضور 1343 من مُمثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني إن «الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات الحملة التوعوية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري للتوعية بضريبة الشركات؛ يعكس اهتمام قطاعات الأعمال، وحرصها على الاستعداد للالتزام الدقيق بتطبيق قانون ضريبة الشركات، كما يعكس نجاح الهيئة في تقديم محتويات توعوية تتميز بالوضوح والشمولية وتُغطي جميع الأمور التشريعية والإجرائية المُتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات».