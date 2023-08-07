«جمارك دبي» تنظّم 1285 دورة تدريبية خلال 6 أشهر

نظّمت دائرة جمارك دبي 1285 دورة تدريبية تخصصية وإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 1136 دورة إلكترونية، و149 دورة حضورية، استفاد منها 1796 موظفاً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «جمارك دبي»، محمد الغفاري، إن «الدائرة تولي تأهيل وتطوير الموظفين أهمية قصوى، بما يسهم بطريقة مباشرة في التنمية الشاملة لإمارة دبي»، مشيراً إلى أحدث وسائل التدريب والتقنيات، ومركز تقييم الكفاءات لدعم استراتيجية «جمارك دبي» لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، والارتقاء بقدرات الموظفين المهنية والقيادية وفق أفضل المعايير العالمية. وأوضح أن «(جمارك دبي) تعمل بكل ما لديها من خبرات متراكمة على إعداد جيل متطور يواكب رؤية القيادة لاستشراف المستقبل».