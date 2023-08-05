580 مليون درهم صافي أرباح «دبي للاستثمار» النصفية بنمو 59%

أعلنت «دبي للاستثمار» عن تحقيق أرباح صافية بلغت 580 مليون درهم خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، محققة زيادة بنسبة 59%، مقارنة بـ364 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2022، كما حققت الشركة زيادة في صافي الربح بنسبة 65٪ خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث بلغت 266.03 مليون درهم مقارنةً بـ161.54 مليون درهم للفترة ذاتها في عام 2022.

وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً بارزاً وصل إلى 2.03 مليار درهم مقارنة بـ1.55 مليار درهم خلال فترة المقارنة، محققة زيادة بنسبة 31٪. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان: «تعكس الإيرادات المحققة وارتفاع صافي الأرباح الأداء القوي لقطاع العقارات مدعوماً بعائدات كبيرة من المحفظة الاستثمارية، إذ لايزال مشروع (دانه بيى) في جزيرة المرجان في رأس الخيمة يستقطب اهتماماً واسع النطاق، وبالإضافة إلى أهمية ومكانة قطاع العقارات، يتمحور تركيزنا أيضاً حول توظيف رأس المال بكفاءة عالية في الفرص ذات القيمة التراكمية».