مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» النصفية بنمو 2%

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57 مليار درهم، بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي الأرباح باستثناء حركة المخزون ليصل إلى 1.03 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2 % على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي معززاً بسيولة وافرة بلغت 4.7 مليار درهم.

وشهدت أدنوك للتوزيع نمواً على أساس سنوي في إجمالي كميات مبيعات الوقود في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، بزيادة بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت كميات وقود التجزئة التي تمثل نحو 70% من إجمالي كميات الوقود، بنسبة 8% على أساس سنوي، في الوقت الذي سجلت فيه كميات وقود الشركات نمواً مستداماً بنسبة 12% على أساس سنوي، مدعومة بجهود الشركة لتعزيز محفظة أعمالها التجارية.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «لقد حققت أدنوك للتوزيع نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، ساهم في ذلك الأداء التشغيلي القوي والمبادرات التي أطلقتها الإدارة لتحسين الكفاءة في جميع قطاعات الشركة، ونتوقع أن يستمر زخم النمو خلال النصف الثاني من 2023، فيما نسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا لهذا العام، بما في ذلك خطتنا لترشيد النفقات التشغيلية وتوسعة شبكة محطات الشركة على الصعيد المحلي والدولي. نحن ملتزمون بتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل. ويعزز ذلك يقيننا الراسخ باستراتيجيتنا للنمو الذكي، وحرصنا على تحسين كفاءتنا التشغيلية بشكل مستمر، والمضي قدماً في تنفيذ خططنا التحولية التي تركّز على الابتكار وترقية تجربة العملاء، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملياتنا، ودعم أهداف التنقل المستدام التي تسعى الدولة لتحقيقها، ضمن مساعينا لمواكبة أعمالنا للمستقبل والاستفادة القصوى من الفرص التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة».

وواصل قطاع أعمال تجزئة غير الوقود في الشركة، تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة تتجاوز 12% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بزيادة بنسبة 14% في معاملات غير الوقود، وتحقيق أعلى معدل تحويل من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة. وجاء النمو في معاملات غير الوقود بفضل تنفيذ العديد من المبادرات، لتعزيز مبيعات المأكولات والمشروبات إلى جانب المبادرات التي تركز على العملاء، وفقاً لاستراتيجية الشركة لأعمال تجزئة غير الوقود، وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة.

وحققت أدنوك للتوزيع نمواً كبيراً من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتعزيز تجربة العملاء. وقد نجح ذلك في تقديم عروض مخصصة من خلال برنامج مكافآت أدنوك، الذي أصبح يضم الآن أكثر من 1.7 مليون عضو. إضافة إلى ذلك أعادت الشركة تنشيط متاجر واحة أدنوك، حيث جددت خمسة متاجر في النصف الأول من العام، كما أطلقت الشركة حملة جديدة لمكافآت العملاء تتيح لهم كسب نقاط المكافآت بمعدل أسرع. وبهذا يصبح عملاء الشركة الآن قادرين على كسب ما يصل إلى ثلاثة أضعاف من النقاط في كل عملية شراء، ما يؤدي إلى تحسين عرض قيمة العميل لمكافأة العملاء الحاليين بشكل أفضل وجذب عملاء جدد.

وقامت أدنوك للتوزيع بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو بافتتاح 13 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام، 3 منها في دبي، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها المحلية إلى 511 محطة خدمة، (42) محطة خدمة في دبي، كما في 30 يونيو 2023. ما يعزز ريادة الشركة في قطاع توزيع الوقود بالتجزئة في الدولة، وتظل الشركة في مركز قوي يتيح لها تحقيق أهداف خطط توسعها لهذا العام والرامية إلى افتتاح بين 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة.

ووفقاً لسياستها لتوزيعات الأرباح، يتوقع أن توزع الشركة في شهر أكتوبر من هذا العام، أرباحاً نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم على الأقل (10.285) فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2023، على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح (10.285) فلس للسهم في شهر إبريل 2024، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.