الإمارات الأولى عربياً وعالمياً في نجاح تجارب «الجيل الخامس المتقدم»

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نجاح المرحلة الثانية من مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced)، التي أجرتها بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات، بهدف الوصول إلى السرعة الكاملة لشبكة الجيل الخامس (5G) ضمن النطاق الترددي (6 غيغاهرتز)، باستخدام عرض نطاق 400 ميغاهرتز، إلى جانب التحقق من قدرات وإمكانيات هذا النطاق في تحسين تجربة المستخدمين في الإمارات، وتعزيز موقع الدولة، في ما يتعلق بتحديد واستخدام النطاق 6 غيغاهرتز على مستوى الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT).

وتعتبر الإمارات، الدولة الأولى التي تمكنت من الوصول إلى هذه السرعة على مستوى المنطقة والعالم. حيث ستسهم هذه النقلة النوعية في زيادة سرعة نقل البيانات إلى دعم العديد من المشاريع المستقبلية القائمة على مستوى الدولة، ولاسيما تلك التي تتطلب تقنيات دقيقة جداً وسرعات إنترنت عالية، مثل عمليات التشخيص عن بعد على مستوى القطاع الصحي، أو مشاريع المركبات ذاتية القيادة على مستوى قطاع النقل، وكذلك إدارة بعض المنشآت الصناعية، والتي تصب جميعها في الوصول إلى عالم رقمي متصل ومتكامل بسلاسة تامة.

وتكمن أهمية النطاق الترددي (6 غيغاهيرتز) في أنه يمثل خطوة متقدمة نحو التطبيق الواسع لإنترنت الأشياء (IoT) عبر الوصول إلى سرعة 10 غيغابت في الثانية، حيث تتسع شبكة الاتصالات لتتوزع على آلاف الأجهزة الصغيرة للبث والاستقبال المنتشرة في أركان المدينة الذكية، كما أن تطبيقات الميتافيرس التي يتزايد استخدامها تتطلب سرعة أعلى مما هو متاح اليوم.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تحقيق النتائج المحددة لهذه المرحلة من التجارب، وهي الوصول إلى 10 أضعاف السرعات الحالية، والتي تعتبر أقصى سرعة تم الوصول إليها عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) على مستوى العالم.