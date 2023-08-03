«إيه إتش إس العقارية» تخطط للاستثمار في «نخلة جبل علي»

قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس العقارية» عباس سجواني، إن مواقع مثل نخلة جميرا، تعتبر أعلى مستوى في الأسعار في الفترة الحالية، وهي المنطقة التي تكسر مستويات قياسية في التسعير، وأن هناك مواقع متميزة في دبي، وتحقق ارقاما قياسية ولكنها لا تصل إلى المستويات القياسية لجزيرة مثل (جميرا باي)، لافتاً إلى أن الإعلان عن مشروع (نخلة جبل علي) سيضيف مساحات شاطئية على الخليج من الممكن أن يتحقق فيها مستويات قياسية جديدة، فالموقع أهم عامل في التسعير بعيدا عن المبالغات، ومضيفا أن شركته، التي بدأت عملها منذ سنة ونصف السنة، نفذت مشروعات بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وأوضح سجواني، في تصريحات خاصة، لـ«الإمارات اليوم»، أن شركته تخطط للاستثمار في «نخلة جبل علي»، مضيفا أن السوق العقاري يحتاج لتلك المشروعات، موضحًا أن دبي أفضل مدينة على مستوى العالم للاستثمار، وأن المستثمر يضع جميع استثماراته في القطاع العقاري، وذلك لأن العقار ليس عليه ضرائب، وأن ضريبة الشركات لا تؤثر على العقارات.

وتوقع سجواني أن تتجاوز مبيعات القطاع العقاري في دبي بنهاية العام الجاري حاجز الـ300 مليار درهم، مؤكدا أن سوق دبي يستوعب مشروعات جديدة خاصة لفئة أصحاب الدخول المرتفعة، بالتالي تهتم الشركات في دبي باختيار الموقع المناسب، والتصميم المتميز، والجودة.

وذكر أن دبي وصلت لمرحلة يتم مقارنتها بلندن ونيويورك، حيث تشهد الإمارة تطورًا مستدامًا غير مسبوق.

وتابع سجواني، إن شركته بدأت منذ عام ونصف، وتقوم بشراء فلل وعمل تغييرات بها، وبعد ذلك بيعها، موضحًا أنهم بدأوا مع 4 فلل وتم بيع فيلا بقيمة 45 مليون دولار، وثلاث فلل بقيمة 75 مليون دولار، واليوم تعرض فيلا بقيمة 35 مليون دولار.

وأكد أن السوق يمر بفترة انتعاش غير مسبوقة لاسيما في قطاع العقارات الفخمة، لذا تركز شركته على الشقق الفاخرة، والتي تبدأ سعر الشقة من 5 ملايين دولار حتى 55 مليون دولار.

وذكر أن مشروع «دبي قنال» الذي من المتوقع أن تسلمه الشركة بنهاية عام 2025، وهو عبارة عن 12 دورًا، لافتًا إلى أن أول بناية تم بيعها في مشروع «دبي قنال» بلغت قيمتها السوقية نحو 400 مليون دولار، والبناية الجديدة في مشروع تبلغ قيمتها السوقية نحو 800 مليون دولار.

وأشار سجواني إلى أن من يرغب في الشراء هم الهنود والأوروبيون والعرب والروس، فيما أن أكبر عملاء الشركة هم الأوروبيون، وذلك لأن دبي أفضل مدينة على مستوى العالم، حيث تتمتع بالأمن والأمان، وحالة الطقس الجيدة، والبنية التحتية المتميزة.

وأضاف سجواني أن أول مشروع تم تسعيره على 200 مليون درهم بما يعادل 55 مليون دولار، وتم بيعه خلال أسبوع، موضحًا أنه إذا كان الموقع مناسب، بالإضافة إلى السعر والجودة يساعد على بيع المشروع بشكل سريع.

وقال إن شركته التي بدأت عملها من سنة ونصف نفذت مشروعات بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار، وتركز دائما على اختيار الموقع بعناية، لافتا إلى أن التركيز حاليًا على مشروع الشركة في منطقة القنال، وهو مشروع «كازا قنال» بقيمة سوقية تبلغ 800 مليون دولار، وهو مكون من 14 دورًا، موضحًا أن سعر الشقة يبدأ من 6 ملايين دولار، وتصل إلى 50 مليون دولار وهي في آخر 3 أدوار، وتبلغ مساحتها 30 ألف قدم.

وكشف عن أن شركته «إيه إتش إس» باعت أحدث مشروعين لها هما «ون كانال» و«ون كريسنت» خلال وقتٍ قياسي، مضيفا أن القيمة الإجمالية لتطوير هذين المشروعين تبلغ نحو 550 مليون دولار.

في هذا الصدد، تمكنت "إيه إتش إس العقارية" من بيع شقة بنتهاوس في مشروع "ون كانال" بمبلغ 55 مليون دولار لملياردير أوروبي، مما يجعلها واحدة من أغلى الصفقات العقارية لشقق البنتهاوس في دبي.

ويرى سجواني، أن هناك فجوة واضحة في فئة العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة في دبي، لا سيّما في ظل الزخم الكبير والنمو الاستثنائي الذي يشهده السوق، وهذا دفعني إلى تأسيس شركتي العقارية «إيه إتش إس»، بغرض تلبية الطلب المتزايد على هذه الفئة من قبل المستثمرين وذوي الملاءة المالية العالية القادمين من أوروبا بشكلٍ خاص، والراغبين بالانتقال إلى دبي للعيش فيها بشكلٍ دائم أو شراء منزلٍ ثانٍ.