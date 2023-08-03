«المركزي»: ودائع المقيمين في الإمارات ترتفع 370 مليار درهم خلال عام

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أمس، عن تسجيل استثمارات البنوك في الدولة، أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 558.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023 بارتفاع قيمته 7.7 مليارات درهم خلال شهر، في وقت ارتفعت فيه ودائع المقيمين في الإمارات 370 مليار درهم خلال عام واحد، بنسبة نمو 20.6%، مدعومة بارتفاع سعر الفائدة، وتنامي الثقة في النظام المصرفي.

استثمارات البنوك

وتفصيلاً، كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أمس، ارتفاع استثمارات البنوك في الدولة، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 558.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 550.9 مليار درهم في نهاية أبريل السابق عليه، بارتفاع قيمته 7.7 مليارات درهم خلال شهر، وارتفاع قيمته نحو 68 مليار درهم على أساس سنوي، عندما سجلت 490.7 مليار درهم في نهاية مايو 2022.

وأوضح «المركزي» في إحصاءات صادرة عنه أمس، أن قيمة الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير سندات الدين، بلغت في نهاية مايو الماضي 245.1 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 251.3 مليار درهم.

بدورها، وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 11.9 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى 50.3 مليار درهم.

قروض «الخاص»

وكشفت إحصاءات «المركزي» أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص جاوزت 23 مليار درهم خلال شهر واحد، لترتفع من 1.205 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 1.228.9 تريليون درهم في نهاية مايو 2023، في وقت ارتفعت فيه بقيمة 51 مليار درهم على أساس سنوي، من 1.177 تريليون درهم في نهاية مايو 2022.

وذكر «المركزي» أن القطاع التجاري والصناعي استحوذ على 825 مليار درهم من هذه القروض بنسبة 67% من الإجمالي، بينما حصل الأفراد على 403 مليارات درهم، وحصلت المؤسسات المالية غير المصرفية على بقية هذه القروض.

ودائع المقيمين

ووفق إحصاءات «المركزي»، فقد ارتفعت ودائع المقيمين في الإمارات 370 مليار درهم خلال عام واحد، بنسبة نمو 20.6% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع سعر الفائدة، وتنامي الثقة في النظام المصرفي، لتصل إلى 2.166.6 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.797 تريليون درهم في نهاية مايو 2022.

وكشف «المركزي» عن تجاوز «الودائع شبه النقدية» حاجز تريليون درهم، لتصل إلى 1.054 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن بلغت 858 مليار درهم في نهاية مايو 2022.

وتعد «الودائع شبه النقدية»، بحسب المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كل الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لمتعامل البنك سحبها دون إخطار مسبق.

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع «الودائع النقدية» على أساس سنوي إلى 688.7 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، كما ازدادت «الودائع الحكومية» إلى 417.4 مليار درهم مقابل 322.1 مليار درهم في مايو 2022.

وأظهرت الإحصاءات كذلك ارتفاع النقد المصدر إلى 129.7 مليار درهم في مايو، مقارنة بنحو 116.1 مليار درهم في نهاية مايو 2022، بزيادة على أساس سنوي 11.9%.

6.7 تريليونات درهم تحويلات مالية خلال 5 أشهر

كشف المصرف المركزي عن ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي في الإمارات «عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية»، في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من 2023، لتصل إلى 6.7 تريليونات درهم مقارنة بـ4.8 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022، بنمو جاوز 39%. وتوزعت التحويلات المنفذة بواقع 4.3 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و2.4 تريليون درهم تقريباً تحويلات بين متعاملي البنوك.

بدورها، وصلت قيمة الإيداعات النقدية لدى «المركزي» إلى 69.52 مليار درهم، كما وصلت قيمة السحوبات النقدية من «المركزي» إلى نحو 76.98 مليار درهم.

• قيمة القروض التي قدمتها البنوك في الدولة للقطاع الخاص جاوزت الـ23 مليار درهم خلال شهر.