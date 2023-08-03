«طيران الإمارات» تتسلم «بوينغ 777 إكس» في أكتوبر 2025

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «الناقلة توصلت إلى اتفاق مع (شركة بوينغ الأميركية) لاستلام أولى طائرات (بوينغ 777 إكس) في أكتوبر 2025»، لافتاً إلى أن «(طيران الإمارات) ستتسلم 100 طائرة من هذا الطراز عريض البدن على مدار أربع سنوات، ما يدعم عمليات أسطولها الحالي والمستقبلي».

وأضاف الرضا: «سنبدأ قبل موعد استلام طائرات (بوينغ 777 إكس) في استلام طائرات (إيرباص 350) في أغسطس 2024، وهي طلبية تصل إلى 50 طائرة ستدخلها الناقلة إلى الخدمة على مدار 3.5 سنوات».

وأوضح أن «(طيران الإمارات) تستهدف من خلال استلامها هذه الطائرات الجديدة دخول أسواق ووجهات جديدة، وإضافة رحلات إلى محطات قائمة»، مشيراً إلى أن «تسلم هذه الطلبية سيمنح الناقلة المرونة لتوسيع الشبكة، ودعم عملياتها خلال السنوات المقبلة».

وكشف الرضا النقاب عن مناقشات متواصلة تجريها «طيران الإمارات» مع شركتي «بوينغ» و«إيرباص» بخصوص متطلبات أسطولها من الطائرات الجديدة مستقبلاً.

وقال: «إذا توصلنا إلى أي اتفاقيات بشأن طلبيات جديدة فقد نعلنها خلال (معرض دبي للطيران) في نوفمبر المقبل، فنحن نعمل دائماً على تحديث وتوسيع أسطولنا وشبكتنا العالمية، ونحتاج بناءً على ذلك إلى مزيد من الطائرات من مختلف الطرازات».

وأوضح أن «المناقشات مع الشركتين المصنعتين تتعلق أيضاً بالحاجة إلى تسليم الطائرات ضمن الطلبيات القائمة خلال جدول زمني يلبي خطط التوسع المستقبلية التي تستهدفها (طيران الإمارات) في السنوات المقبلة».

وتابع: «لم نقرر بعدُ عدد الطائرات، فالنقاش متواصل مع الشركتين، وأتوقع أن نصل إلى اتفاق قد يتم الإعلان عنه خلال معرض دبي للطيران»، لافتاً إلى أنه لم يتم التوصل إلى إطار زمني لاستلام الطلبية الخاصة بطائرات «بوينغ 787» حتى الآن.

وبلغ تعداد أسطول «طيران الإمارات» في نهاية سنتها المالية في مارس الماضي 260 طائرة، مع متوسط عمر أسطول يبلغ 9.1 سنوات.

كما بقيت طلبيات «طيران الإمارات» عند 200 طائرة، بما فيها خمس طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» أعلن عنها خلال السنة المالية «2022/2023».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول في العالم للطائرات عريضة البدن من طرازي «بوينغ 777»، و«إيرباص A380».

يذكر أن «طيران الإمارات» سجلت العام الأعلى ربحية على الإطلاق بأرباح بلغت 10.6 مليارات درهم خلال سنتها المالية الماضية التي شهدت إجمالي ارتفاع في الإيرادات بنسبة 81% إلى 107.4 مليارات درهم، مع استعادة الناقلة شبكتها العالمية، واستئناف تشغيل مزيد من رحلات الركاب.