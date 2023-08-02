صفقة مقترحة لإنشاء شركة «عقارات وضيافة» بأصول مدمجة تبلغ 44 مليار درهم

قدمت «ADQ القابضة» و«آي إتش سي كابيتال»، عرضاً إلى «شركة كيو القابضة»، لدمج حصص «القابضة» البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض«أدنيك»، إضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في «شركة مُدن العقارية»، وكامل حقوق «آي إتش سي كابيتال» في «مُدن»، وذلك بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين وتطوير المشروعات العمرانية.

وستنشئ الصفقة المقترحة واحدة من أكبر منصات العقارات والضيافة والفعاليات في المنطقة، والتي ستعزز من مكانة أبوظبي الريادية في العقارات والضيافة، مكملة جهود الإمارة في التحول الاقتصادي، ويهدف الكيان المقترح إلى إنشاء قيمة كبيرة من خلال دمج الموارد والعمليات، وتشكيل منصة أكبر وأكثر كفاءة مع انخفاض التكاليف.

كما يوفر الكيان المقترح توحيد أصول فوائد التنويع، من خلال التخفيف من المخاطر الخاصة بالقطاع، وتأمين المزيد من فرص الاستثمار، فضلاً عن تعزيز كفاءات سلسلة التوريد التي من شأنها تعزيز الربحية. وستوفر الميزانية العمومية الأكبر، والتدفقات النقدية القوية للكيان المشترك، مزيداً من المرونة المالية، ما يتيح المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية، وخفض الديون، وتوزيعات محتملة للمساهمين، كما ستكون الفوائد من هذا المزيج متاحة مباشرة للمستثمرين من القطاع العام، ما يجعل «كيو القابضة» عرضاً جذاباً للاستثمار في المستقبل.



الأصول المدمجة

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة نحو 44 مليار درهم، مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة.

وعند إتمام الصفقة المقترحة، ستقوم «كيو القابضة» بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم لمصلحة «القابضة» (ADQ) و «آي أتش سي كابيتال»، بعدد إجمالي 9,491 ملايين سهم عادي في رأس المال «كيو القابضة»، حيث تم تحديد سعر السهم الواحد في «كيو القابضة» بقيمة 2.70 درهم.

ويتضمن العرض تقييماً لأسهم «شركة كيو القابضة» بنحو 18.5 مليار درهم، وبعد الانتهاء، ستمتلك «القابضة» (ADQ) 38.7% و«آي إتش سي كابيتال» 19.4% من إجمالي رأس المال المصدر لـ«شركة كيو القابضة».



شراكة استراتيجية

وقال العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ)، محمد حسن السويدي: «تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية المقترحة، فرصة فريدة لتحقيق قيمة من خلال جمع الأصول العقارية والضيافة، لتشكيل منصة رائدة في أبوظبي، وستستفيد الأصول المجمعة من الحجم المتزايد، وفرص الإيرادات الجديدة التي ستضعها في مكانة جيدة للنمو مستقبلاً».



تطوير القطاع

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، سيد بصر شعيب: «نؤمن بأن الصفقة المقترحة لدمج الأصول السياحية والعقارية الرائدة في أبوظبي في (كيو القابضة)، ستثبت أنها مفيدة بشكل كبير لنمو وتطوير القطاع. من منظورنا، نعتبر أن المحاذاة الإستراتيجية هذه لن تؤدي فقط إلى تضخيم قدرتنا على التطوير العقاري الاستثنائي ولكن أيضاً على سد الفجوة بين قطاعي السياحة والعقارات والذي يستعد إلى مزيد من النمو والتوسع».

وفي حال أقرّ مجلس إدارة «كيو القابضة» العرض المقترح، سيخضع لموافقة مساهمي الشركة، إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.