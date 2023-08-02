«المركزي»: 55 مليار درهم زيادة في الودائع المصرفية خلال شهر

أظهرت إحصاءات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 55 مليار درهم خلال شهر واحد، في وقت تجاوزت فيه الأصول الأجنبية للمصرف 590 مليار درهم في نهاية مايو الماضي الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخه.

كما كشفت إحصاءات «المركزي» أن الميزانية العمومية للمصرف تجاوزت في نهاية مايو الماضي، للمرة الأولى 648 مليار درهم، مسجلة المستوى الأعلى في تاريخها.

وتفصيلاً، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 55 مليار درهم خلال شهر واحد، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مستوى المعيشة، وتحسن السيولة، حيث ارتفعت من نحو 2.350.9 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 2.405.9 تريليون درهم في نهاية مايو بارتفاع 2.3% وفقاً لإحصاءات صادرة من مصرف الإمارات المركزي.

وأرجع «المركزي» الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاعات في ودائع المقيمين بنسبة 1.5%، وودائع غير المقيمين بنسبة 11.1%، فيما ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات بنسبة 2.3% و1.9% في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية على التوالي.

ووفقاً لـ«المركزي»، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 30.7 مليار درهم خلال شهر واحد، ليصل إلى 1.927.7 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي مقابل 1.897 تريليون درهم في نهاية أبريل السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1.6%، نظراً لارتفاع بنسبة 1.7% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 0.7% في الائتمان الأجنبي.

وأرجع «المركزي» ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات بنسبة 3.2% و1.9% في الائتمان الممنوح للقطاع العام، وهي الكيانات المرتبطة بالحكومة، والقطاع الخاص على التوالي.

بدورها، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 3.4% مرتفعة من 600.7 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 621.4 مليار درهم في نهاية مايو 2023، نتيجة للزيادات في الحسابات الجارية، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، بنسبة 96.1% و4.4% على التوالي.

كما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.7% من 3.802 تريليونات درهم في نهاية أبريل 2023 إلى 3.868 تريليونات درهم في نهاية مايو 2023.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 590 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخه، مدعومة بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للدولة، وزيادة الصادرات، وفقاً لأحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الأصول الأجنبية ازدادت 16 مليار درهم دفعة واحدة خلال شهر واحد، إذ كانت تبلغ 574 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، كما ارتفعت هذه الأصول 147.7 مليار درهم على أساس سنوي، حيث بلغت 442.3 مليار درهم في نهاية مايو 2022.

وأرجعت الإحصاءات الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى ارتفاع الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 158 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 171 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى من 49.6 مليار درهم إلى 57.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

كما كشفت إحصاءات «المركزي» أن الميزانية العمومية للمصرف تجاوزت في نهاية مايو الماضي، للمرة الأولى، 648 مليار درهم، مسجلة المستوى الأعلى في تاريخها مقابل 631 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع 17 مليار درهم خلال شهر واحد، وبارتفاع يبلغ 148 مليار درهم تقريباً على أساس سنوي، إذ بلغت 500.9 مليار درهم في مايو 2022.

وتوزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 260.6 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 216.9 مليار درهم، و130.4 مليار درهم للودائع، و4.7 مليارات درهم للقروض والسلف، والباقي للأصول الأخرى.