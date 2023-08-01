غرفة تجارة دبي تدعم تأسيس «مجلس الأعمال الصربي»

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الصربي.

وأفادت الغرفة بأنها استضافت اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للمجلس، بحضور ممثلين عن 17 شركة من صربيا، وتم خلال الاجتماع تعيين الدكتور ماركو سيلاكوفيتش رئيساً للمجلس.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تربطنا علاقة قوية مع الشركات الصربية أسسناها على مدار السنوات الماضية، ويسعدنا أن نرتقي بشراكتنا إلى مستوى جديد مع إنشاء مجلس الأعمال الصربي».

وأضاف: «تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجيتنا لتأسيس مجالس أعمال جديدة، ودعم دورها في تعزيز فرص الأعمال العابرة للحدود وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الرئيسة حول العالم».

وأكد لوتاه أن «تأسيس مجلس الأعمال الجديد يهدف إلى توطيد العلاقة الاقتصادية بين الطرفين لتحقيق المنفعة المتبادلة على أعلى المستويات التجارية والحكومية من خلال رعاية مصالح الشركات وتعزيز قنوات المشاركة والاتصال».

وقال: «نتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الأعمال الصربي لمد جسور التعاون في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والعقارات»، معرباً عن ثقته في أن هذا التعاون سيساعد الشركات المحلية والصربية على تحقيق النمو الذي تصبو إليه محلياً وعالمياً.

ووفقاً لغرفة تجارة دبي فإنه يوجد حالياً 207 شركات صربية مسجلة لدى الغرفة، انضم 40 منها إلى الغرفة بين شهري يناير ويونيو الماضيين.

وسيعمل مجلس الأعمال الجديد على رعاية مصالح الشركات الصربية في دبي، والشركات المسجلة في دولة الإمارات وتعود ملكيتها لأطراف صربية، كما سيتيح فرص الربط والتواصل المستمر بين البلدين، إضافة إلى تنمية الاستثمارات بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية.

وحددت غرفة تجارة دبي العديد من القطاعات ذات الإمكانات العالية للواردات من صربيا مثل الحبوب، والفواكه، والورق والأخشاب، بينما تتمثل فرص الصادرات من دبي في التبغ، والأدوات البصرية والطبية، والطائرات، وقطع الغيار، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية.

يشار إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وصربيا ارتفع من 51.6 مليون دولار في عام 2021 إلى 73.4 مليون دولار في العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 42%.