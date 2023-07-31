الشبكة الذكية لـ «ديوا».. أداة فاعلة للوصول إلى المدينة الأذكى

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» دعمها مبادرة «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف لأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، من خلال العديد من المشروعات والبرامج الرائدة عالمياً.

وأفادت الهيئة بأن «الشبكة الذكية» التي تنفذها باستثمارات إجمالية تبلغ سبعة مليارات درهم، تعد إحدى الأدوات للوصول إلى هذا الهدف، لافتة إلى أن من بين أهم عوامل نجاح المدن الذكية استمرارية وتوافر الخدمات المتكاملة والمتصلة، وهو الأمر الذي توفره الشبكة الذكية التي تضمن اتصالاً ثنائي الاتجاه بين المؤسسة الخدماتية والمتعامل، وتسمح بمراقبة مختلف مكونات شبكات الكهرباء والمياه، كما توفر الشبكات الذكية خصائص متقدمة، تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال.

وذكرت «ديوا» أنها طورت في عام 2014 أول استراتيجية للشبكة الذكية، وفي عام 2021، حدّثت الاستراتيجية حتى عام 2035، مع تحويل برامج الشبكة الذكية إلى ستة محاور أساسية، ما يسمح بتوسيع الممكنات الذكية، ويوفر المزيد من المرونة والرشاقة لمواكبة الفرص والاحتياجات الجديدة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة، والوصول بدبي لأن تكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، مع مواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والاستدامة والجودة، من خلال إدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة، تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء».

وأضاف الطاير: «أسهم التشغيل السلس والسريع والفعال للشبكة الذكية في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2% مقارنة بنسبة فاقد تراوح بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة، كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية».

وتابع: «حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، إذ سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي».