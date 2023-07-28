غرفة دبي تطلق مجلس الأعمال الروماني لدعم الشراكات الاقتصادية

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الروماني الذي يهدف إلى توفير الدعم للمستثمرين والشركات الرومانية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، وتوحيد صوتهم وجهودهم من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وأشارت الغرفة في بيان أمس، إلى أن إطلاق المجلس جاء بالتناغم مع خطط الغرفة الهادفة إلى توسيع نطاق مجالس الأعمال وتأسيس مجالس جديدة تمثل دولاً غير مشمولة بالمنظومة الحالية لمجالس الأعمال، وتعزيز دور تلك المجالس في دعم قطاع التجارة الخارجية في دبي، والترويج لفرص الأعمال العابرة للحدود بين الشركات الأعضاء.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «لعبت غرف دبي دوراً محورياً في توسيع نطاق العلاقات التجارية بين دبي ورومانيا. ويندرج إنشاء مجلس الأعمال الروماني ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وخلق بيئة داعمة ومحفزة لنموها. ونحن على ثقة بأن تأسيس المجلس يمثل مرحلة جديدة في جهود بناء منظومة حديثة للتنسيق والتواصل والتعاون من شأنها ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي ورومانيا».

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الأعمال الروماني في دبي، جينوفيفا توركو: «نسعى من خلال المجلس إلى تحفيز النمو المستدام للشركات الرومانية والإماراتية وتمكينها من بناء مجتمع متطور من خلال الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة وتبني التقنيات المبتكرة».

وسيعمل مجلس الأعمال الروماني على توطيد العلاقات التجارية المزدهرة بين الشركات الرومانية ومجتمع الأعمال الإماراتي بما يسهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين. وبلغ عدد الشركات الرومانية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 381 شركة مع نهاية العام الماضي.