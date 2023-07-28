«دار الأركان» تدرج صكوكاً بـ 600 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار أميركي من قبل دار الأركان المحدودة، الشركة العاملة في مجال تطوير العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار برنامجها لإصدار سندات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار، والمقرر أن ينتهي في عام 2029. وبهذا الإدراج الجديد، بلغ إجمالي الصكوك المدرجة من قبل شركة دار الأركان في ناسداك دبي أربعة صكوك بقيمة تبلغ ملياري دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان، آندي راهيجا: «يسعدنا الاحتفال بإدراج صكوك بـ600 مليون دولار في ناسداك دبي، ليصبح هذا الإصدار الـ13 لنا، والتاسع في إطار البرنامج».

وأعرب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، عن خالص تهنئته لشركة دار الأركان على برنامجها الجديد.