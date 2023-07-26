مجموعة كيزاد تدشن مشروعًا لتطوير البنية التحتية في مصفح (أيكاد1) بتكلفة 55 مليون درهم

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، اليوم أنها بدأت أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق والمرافق في منطقة كيزاد مصفح (أيكاد1) على مساحة 40 ألف متر مربع.

وتبلغ تكلفة المشروع 55 مليون درهم، ويتضمن أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بطول 23 كيلومتر في (أيكاد1)، بالإضافة إلى توسعة التقاطعات، وتجديد علامات الطرق وتحسين الإضاءة، وتطوير الحدائق وبناء مواقف للحافلات.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة، ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل المتكامل وغيرها من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة.

وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل مع مراعاة عدم التسبب في أي تحديات تنظيمة وحركية للشركات العاملة في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد، محمد الخضر الأحمد: “نسعى دائماً في مجموعة كيزاد لتقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا. ونسعى من خلال تطوير وصيانة أنظمة ومرافق شبكة الطرق في مصفح إلى تطوير شبكة نقل ومواصلات بمواصفات عالمية وجعلها أسرع وأكثر كفاءة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة تلبي متطلبات متعاملينا وتطابق المعايير العالمية." .

وأضاف: "إن تطوير المنطقة الصناعية الحيوية في كيزاد مصفح (أيكاد1) سيقطع شوطاً طويلاً في تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي متطور." تولي إدارة مجموعة كيزاد هذا المشروع اهتماماً كبيراً لضمان عدم عرقلة عمل الشركات العاملة في المنطقة، وضمان التزام المشروع بأفضل الممارسات البيئية ومبادئ التنمية المستدامة لحماية البيئة الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة.