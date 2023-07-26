عقارات دبي.. مشروعات سكنية بمواصفات فندقية

تواصل السوق العقارية في دبي انتعاشها والإعلان عن مشروعات سكنية وفندقية فاخرة جديدة، في وقت تركز فيه شركات التطوير العقاري على تقديم مستوى عال من الخدمة ووسائل الراحة والمرافق المتطورة، فضلاً عن المساحات الواسعة والإطلالات البانورامية، وزيادة المساحات الخضراء في تلك المشروعات.

ويعكس هذا النمو المتواصل في السوق العقارية، الجاذبية التي تتمتع بها دبي وقدرتها على تقديم كل جديد وفق معايير عالمية، حيث دخلت العلامات الفندقية العالمية القطاع السكني في الإمارة لتقدم بالتعاون والشراكة مع شركات التطوير العقاري، مشروعات سكنية بمواصفات فندقية فاخرة. وتركز تلك المشروعات على عناصر الجودة والفخامة والخصوصية، فضلاً عن اتباع نظم حياة صحية، لتضيف بذلك بصمة مؤثرة في المشهد العقاري بدبي.

مشروع «نخيل»

وأطلقت شركة «نخيل» للتطوير العقاري بالشراكة مع «شركة إكسلسيور للعقارات»، مشروع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» الجديد والفاخر في «جزر دبي» على الساحل الشمالي لإمارة دبي.

وذكرت «نخيل» أن الفندق أول منشأة فندقية وسكنية فاخرة تشيد في «جزر دبي»، وسيوفر للمقيمين والزوار مستوى الخدمة ووسائل الراحة التي تشتهر بها منتجعات «ريكسوس» في جميع أنحاء العالم.

ويتربع «فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي» على خليج صغير منعزل في «جزر دبي»، ويتمتع بشاطئ طوله 700 متر يمكن لجميع المقيمين الوصول إليه بشكل مباشر.

وتضم المساكن شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، مع تراسات فسيحة توفر مزيداً من الظل، وشقق دوبلكس من أربع غرف نوم مع مسابح خاصة، ومنازل شاطئية مرفقة بحدائق وتراسات خاصة، إضافة إلى 10 فلل فاخرة.

«إلينغتون» و«دتكو»

من جانبها كشفت «شركة إلينغتون العقارية» تعاونها مع «مجموعة دتكو» التي تعمل في مجال العقارات والبناء والضيافة والتجارة والطاقة، لتطوير العديد من المشروعات السكنية المميزة في عدد من المجتمعات الرئيسة في دبي تحت العلامة التجارية «دتكو إلينغتون».

وفي المرحلة الأولى من التعاون، ستطلق «دتكو إلينغتون» مشروعين جديدين على الواجهة البحرية لدبي، ما يوفر مشروعات تطويرية متقنة وأنماط حياة فائقة الجودة لمزيد من المجتمعات في الإمارة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «دتكو»، طارق باقر: «نتطلع إلى التعاون مع (إلينغتون العقارية) لتطوير مشروعات سكنية متميزة في دبي».

من جانبه قال الشريك المؤسس لـ«إلينغتون العقارية»، جوزيف توماس: «من خلال التزامنا المشترك بعامل الجودة، سنواصل ترك بصمة مؤثرة في المشهد العقاري في دبي. ونحن متحمسون لإطلاق مشروعات جديدة في الإمارة، باتباع النهج ذاته ضماناً لاستمرار نمو وازدهار (إلينغتون العقارية)».

«ترف» العقارية

وفي السياق نفسه أعلنت شركة «ترف» للتطوير العقاري التابعة لـ«مجموعة ياس القابضة»، إطلاق مشروعها العقاري الثاني «تيرازو ريزيدنسز» في قرية جميرا الدائرية (جي في سي).

ويتكون المشروع من مبنيين يضمان وحدات سكنية متنوعة تراوح بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتشكل المساحات الخضراء نحو 60% من المشروع.

ويمتاز المشروع الجديد بتصاميم عصرية ومساحات واسعة، إذ تضم وحداته السكنية المتنوعة شرفات واسعة، وحوض سباحة متماهياً مع الأفق، وواجهات زجاجية وإطلالات بانورامية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لدى «مجموعة ياس القابضة»، لو بينج: «بصفتنا شركة إماراتية محلية، فإننا نعمل على تطوير مشروعاتنا المتنوعة التي تلبي متطلبات السكان وفق أفضل المعايير والمستويات بجودة عالية، لضمان توفير تجارب معيشة فاخرة للسكان، وتقديم خيارات استثمارية تناسب الجميع وتنسجم مع الحياة العصرية في الدولة».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـ«ترف»، أحمد شبل: «يتميز المشروع الذي يوفر مساحات مناسبة للجميع بإطلالاته الخضراء، وموقعه المميز وتصميمه الحديث، ليقدم للسكان تجربة سكنية مستوحاة من الطبيعة ذات المعايير الجديدة للحياة العصرية».

«مدن الرنيم»

أما «مجموعة دبي للعقارات» فقد أعلنت طرح مرحلة إضافية جديدة ونهائية من مشروع «مدن الرنيم» السكني. ويأتي إعلان المرحلة الجديدة، بعدما أطلقت «دبي للعقارات» المرحلة السابقة بصفتها المرحلة النهائية وفق المخطط، ما يعكس التزام المجموعة بتلبية الطلب الاستثنائي للسوق على المجمّع الذي يشهد إقبالاً هائلاً ضمن مشروع «مدن» الرئيس في «دبي لاند».

وقال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، خالد المالك: «تجسد (مدن الرنيم) التزامنا الثابت بتلبية الاحتياجات دائمة التطور لأصحاب المنازل».

وتستكمل مجموعة المشروع الشاسعة من الفلل ومنازل «تاون هاوس» المصممة باحترافية وجودة عالية، باقة واسعة من المرافق تشمل المطاعم والمحال التجارية والعيادات، ومسارات الركض والحدائق ذات المناظر الطبيعية والملاعب الرياضية.

وسيتمكن سكان «مدن الرنيم» من المحافظة على نمط حياة نشط وصحي، من خلال مجموعة مرافق تركز على الرفاهية والترفيه، إذ يضم المشروع مواقع للياقة البدنية، ومناطق لعب للأطفال، وأماكن مخصصة للنزهات وحفلات الشواء، ومسابح للعائلات والأطفال، ومسارات للركض ومتنزهات للحيوانات الأليفة، وملاعب كرة الطائرة وكرة السلة، ومناطق للتأمل، ما يوفر مساحات شاسعة للاسترخاء والتواصل الاجتماعي.

«بيرل عزيزي»

وأعلنت «شركة عزيزي للتطوير العقاري»، اكتمال أعمال الإنشاءات بنسبة 31% في مشروعها «بيرل» الذي أطلقته في منطقة «الفرجان».

وكشفت الشركة أنه منذ إطلاقه في فبراير الماضي، تمكنت من بيع ما يزيد على 70% من الوحدات فيه، حيث يتألف من 192 استوديو، و54 شقة بغرفة واحدة، و14 شقة بغرفتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي: «يسعدنا الكشف عن التقدم السريع في أعمال البناء حتى الآن. لقد كان أداء المقاول رائعاً، إذ تمكن من تلبية وتجاوز معاييرنا الصارمة لمراقبة الجودة، لضمان تسليم المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له».