اتفاقية تتيح تقديم خدمات بحرية مبتكرة في أبوظبي

أبرمت «أبوظبي البحرية» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، و«أدنوك للتوزيع» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية للتعاون والعمل على استكشاف الابتكارات الرائدة التي تركز على تجربة المتعاملين، بهدف تعزيز المواقع الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي.

وستعمل «أبوظبي البحرية» و«أدنوك للتوزيع» بموجب الاتفاقية الجديدة، على تبادل الخبرات وبدء العمل من خلال الاستعانة بفريق عمل مشترك، على ثلاثة محاور رئيسة ضمن المجالات المقترحة، بما في ذلك إنشاء محطة خدمة «أدنوك» ضمن مشروع «مرسى ربدان»، ومحطات للتزويد بالوقود في المراسي المستقبلية في إمارة أبوظبي، فضلاً عن خدمات خاصة مثل سفينة مخصصة للتزويد بالوقود، ومتجر تجزئة عائم. وستضمن هذه الخدمات الإضافية المزمع تقديمها مستقبلاً، إمكانية التزوّد بالوقود بمنتهى السهولة واليسر وتقديم أفضل تجربة للمتعاملين.

وقال المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، الدكتور سالم خلفان الكعبي: «تأتي الاتفاقية انسجاماً مع التزام الدائرة ممثلة بـ(أبوظبي البحرية)، بالعمل على تطوير المواقع البحرية والساحلية لإمارة أبوظبي».

وأضاف الكعبي: «ستسهم الشراكة الاستراتيجية في تطوير المرافق البحرية والخدمات المقدمة للمقيمين وزوار الإمارة وفقاً لأرقى المعايير العالمية».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالإنابة، القطاع البحري - مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن عمار الشيبة: «سيسهم التعاون مع (أدنوك للتوزيع) بصفتها رائده في مجال خدمات البيع بالتجزئة للقطاع البحري، في دعم التزامنا تجاه متعاملينا الحاليين، إضافة إلى اجتذاب متعاملين جدد من خلال تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم في عرض البحر».