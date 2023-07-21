دبي تشهد إطلاق «سوربو» لروبوتات المحادثات الآلية عبر «واتس أب»

أعلنت «فاليو فيرست»، الشركة العالمية لبرمجيات المحادثة الآلية في العالم، عن الطرح العالمي لمنصة «سوربو»، من دبي، وهي منصة خاصة لروبوتات المحادثات الآلية، عبر «واتس أب»، تستهدف دعم الشركات ومصممة لتطوير تجارب العملاء والموظفين. وتتضمن مجموعة المزايا، التي تقدمها «سوربو» فهم اللغة الطبيعية، مما يتيح لروبوتات الدردشة فهم استفسارات المستخدمين، وتساعد هذه الخاصية في تقديم استجابات مخصصة تراعي السياق، وتتوافق مع قصد العملاء، كما تقدم المنصة دعماً متعدد القنوات، ليضمن للشركات إمكانية نشر روبوتات الدردشة بسهولة في العديد من قنوات التواصل، وهذا يضمن تجربة متوافقة واستثنائية للعملاء، بصرف النظر عن وسائل الاتصال المفضلة لهم.