«طيران الإمارات» في قائمة أكثر 10 ناقلات التزاماً بمواعيد الرحلات عالمياً

حلت شركة «طيران الإمارات» ضمن قائمة أكثر 10 شركات طيران التزاماً بمواعيد الرحلات حول العالم خلال يونيو الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن «طيران الإمارات» شغلت نحو 13.9 ألف رحلة خلال يونيو الماضي، في مركزها بمطار دبي الدولي، لافتة إلى أن الشركات الـ10 ضمن القائمة سجلت في الإجمال نحو 330 ألف رحلة، أكثر من 82% منها وصلت إلى وجهاتها في الوقت المحدد.

وفي ذروة عيد الأضحى الماضي، قالت «طيران الإمارات» إنها تعتزم تشغيل 34 رحلة إضافية إلى وجهات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة، لتلبية الطلب الكبير خلال عطلة العيد، وتوقعت الناقلة أن يسافر نحو 78 ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة على رحلاتها خلال أيام عطلة عيد الأضحى الستة.

يشار إلى أن السعة الإجمالية لـ«طيران الإمارات» من الركاب والشحن مع نهاية السنة المالية «2022/ 2023» ارتفعت بنسبة 32%، إذ واصلت الناقلة إعادة خدمات الركاب عبر شبكة خطوطها، تماشياً مع رفع القيود على الرحلات الجوية والسفر المتعلقة بجائحة «كوفيدـ19».

واستأنفت «طيران الإمارات» في نهاية مارس الماضي رحلاتها إلى ست وجهات، وزادت عملياتها إلى 62 مدينة عبر شبكتها على مدار العام لتلبية الطلب القوي من المتعاملين، إضافة إلى إطلاق خدمتها إلى تل أبيب.

وبحلول 31 مارس 2023، كانت شبكة «طيران الإمارات» تغطي 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط. كما أعادت «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها الرائدة إيرباص «A380» إلى مزيد من المدن خلال العام، لتصل شبكة الطائرة العملاقة في 31 مارس الماضي إلى 43 وجهة.