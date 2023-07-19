غرف دبي تطلق «منتدى دبي للأعمال» نوفمبر المقبل

أعلنت غرف دبي عن إطلاق «منتدى دبي للأعمال»، الذي سيعقد في «مدينة جميرا» بدبي في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويجمع المنتدى الذي ينظم تحت شعار «تحول القوة الاقتصادية.. دبي ومستقبل التجارة العالمية»، الجهات المعنية الرئيسة من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم، لعقد شراكات اقتصادية استراتيجية، وتنمية شبكات الأعمال الدولية، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية.

ويتوقع أن يلعب المنتدى، الذي كان يعرف سابقاً باسم «المنتدى العالمي للأعمال»، دوراً محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير الماضي، وتضم 100 مشروع تحولي، بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير: «يشكل إطلاق منتدى دبي للأعمال مؤشراً إلى جهودنا الحثيثة في تسهيل فرص نمو الأعمال والاستثمار داخل الإمارة وخارجها، وتمهيد الطريق أمام الشركات للاستفادة من الفرص التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية الطموحة».

وأضاف: «يعتبر المنتدى حافزاً مهماً للتغيير عبر توفيره منصة استثنائية للتواصل وعقد الشراكات والصفقات، وتمكين قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمحرك رئيس في المنظومة الاقتصادية العالمية»، لافتاً إلى استضافة جلسات نقاش تفاعلية ثرية من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو في قطاعات التجارة والاستثمار وصناعة مستقبل الأعمال.