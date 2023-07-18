الانبعاثات الكربونية في دبي تنخفض 19% العام الماضي مقارنة بـ 2010

حصل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، على شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية (آيزو 50001:2018) في أنظمة إدارة الطاقة، وتقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري»، بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها شركة «دبليو 3 سلوشنز» الأميركية عن طريق شركة «كانا غلف» للمواصفات العالمية، في وقت أعلن فيه أن جهود المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس أسهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي بنسبة 19% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2010.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير: «يؤكد حصول المجلس الأعلى للطاقة في دبي على شهادة الـ(آيزو) في أنظمة إدارة الطاقة، وكذلك تقرير مطابقة (صافي الانبعاثات الصفري) حرص المجلس على تطبيق أعلى المعايير في إدارة الطاقة، لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة لترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم، ودعم جهودها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «يتولى المجلس مسؤولية التخطيط ووضع الأهداف وتطوير سياسات الطاقة في دبي، بهدف إرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، وضمان تحقيق التوازن بين التنمية، والحفاظ على البيئة من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، وتحسين الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة، وإطلاق المبادرات، والمراجعة الدورية لخطط العمل لضمان الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف العمليات التشغيلية».

وأكد الطاير أن «جهود المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس أسهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي، بنسبة 19% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2010».

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، أن «حصول المجلس على شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية (آيزو 50001:2018) في أنظمة إدارة الطاقة، وتقرير مطابقة (صافي الانبعاثات الصفري)، يسلطان الضوء على الجهود التي يبذلها المجلس في تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال تطوير خطط متكاملة لتحسين أداء الطاقة في المؤسسات والمرافق، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول السلوكيات اللازمة لإنجاح إدارتها».

يشار إلى أن عملية التدقيق التي أجرتها شركة «كانا غلف» لإصدار تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري» استندت إلى مجموعة متطلبات إرشادية شملت تحديد الأهداف والتنفيذ، والقيادة والالتزام، وعمليات الرصد والقياس، والنتائج والشفافية والتحسين، وفقاً لمعايير اتفاقية ورش العمل الدولية التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).