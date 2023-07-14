«مجموعة الحبتور» تقرر تخصيص كل الوظائف الجديدة للمواطنين

أفاد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، بأن المجموعة اتخذت قراراً أمس، بتخصيص كل الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه تم إعطاء التعليمات لكل الإدارات بتوظيف المواطنين الراغبين في العمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهيلهم.

كما أصدرت مجموعة الحبتور قراراً بإحلال المواطنين في أي وظيفة شاغرة بسبب استقالة أو خروج أي موظف في المجموعة، موضحاً أن توظيف المواطنين حق وواجب وسيعطى الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة.

وقال الحبتور في «تدوينة» على «تويتر» أمس: «قررنا اليوم في الاجتماع الصباحي لمجلس إدارة مجموعة الحبتور تخصيص كل الوظائف الجديدة في مختلف شركات المجموعة، للمواطنين والمواطنات من أبناء دولة الإمارات، وأعطيت تعليماتي فوراً لكل الإدارات بتوظيف المواطنين الراغبين في العمل في مختلف قطاعات المجموعة وتوفير الفرص التدريبية لهم لاستقطابهم وتأهيلهم».

وأضاف: «كما أصدرت اليوم قراراً بإحلال المواطنين في أي وظيفة شاغرة بسبب استقالة أو خروج أي موظف في المجموعة. توظيف المواطنين حق وواجب علينا وسنعطيه الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة. وأنا شخصياً سعيد وفخور بتجربة التوطين في مجموعة الحبتور، فلدينا اليوم 107 مواطنين ومواطنات يعملون في قطاعات الفنادق والعقارات وبيع وتأجير السيارات والتأمين، إضافة إلى الإداريين في المقر الرئيس للمجموعة، وهدفنا وصول هذا الرقم إلى 150 مواطناً ومواطنة مع نهاية العام الجاري، ونحن على استعداد لتعيين مواطنين جدد في قطاعات الهندسة المدنية والوظائف الفنية والمهنية.. أبوابنا مفتوحة لكل من لديه حب وشغف ورغبة للتعلم والعمل، ولن نبخل بأي جهد يسهم في توفير فرص عمل لأبناء وبنات الإمارات».