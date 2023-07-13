«فلاي دبي» تتسلم 6 طائرات جديدة من «بوينغ» خلال 4 أشهر

أظهرت بيانات لشركة «بوينغ» الأميركية، أنها سلمت شركة «فلاي دبي» ست طائرات جديدة من طراز «737 ماكس 8» خلال أربعة أشهر في الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري، وفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها.

وتبلغ قيمة الطائرات التي تسلمتها «فلاي دبي»، نحو 730 مليون دولار أميركي (2.6 مليار درهم) وفقاً لبيانات وقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة الأميركية.

وأظهرت بيانات الشركة الأميركية، أنها سلمت «فلاي دبي»، طائرتين في يناير الماضي، فضلاً عن طائرتين إضافيتين في فبراير، مقابل طائرة واحدة في مارس وأخرى في أبريل من العام الجاري.

واستحوذت شركة «فلاي دبي»، على أكثر من 42% من إجمالي حجم التسليمات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبحسب البيانات سلمت الشركة الأميركية في الإجمال 14 طائرة للناقلات الجوية في المنطقة، من ضمنها ست طائرات لشركة «فلاي دبي». وتوزعت الطائرات التي سلمتها الشركة الأميركية بين 12 طائرة «بوينغ ماكس 8»، فضلاً عن طائرتين من طراز «787-9 دريملاينر».

وتتوقع شركة «فلاي دبي» أن تتسلم نحو 17 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» خلال العام الجاري ككل، ما يعني أن الناقلة تنتظر تسلم 11 طائرة إضافية من الطراز نفسه حتى نهاية العام.

وتأتي هذه البيانات بعد أن تسلمت «فلاي دبي» 17 طائرة جديدة في عام 2022، وهو رقم قياسي لعمليات التسليم في تاريخ الشركة، حيث نما أسطول الناقلة بنسبة 25%، مقارنة بالعام السابق.

وبحسب بيانات صادرة عن «فلاي دبي»، فقد رفعت الناقلة، التي تتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها، حجم أسطولها من الطائرات بنسبة بلغت نحو 23.5% خلال صيف العام الجاري، إذ كانت تشغل في صيف العام الماضي 64 طائرة، لترتفع إلى 79 طائرة هذا الصيف.

وبحسب البيانات، رفعت «فلاي دبي» طاقتها التشغيلية مع زيادة عدد الطائرات في الأسطول، فضلاً عن عدد الرحلات المجدولة، إضافة إلى زيادة بنسبة تبلغ نحو 10.3% في عدد الوجهات، إذ ارتفع عدد محطات الناقلة من 106 وجهات في صيف العام الماضي، إلى 117 وجهة حالياً.

وواصلت «فلاي دبي»، مع زيادة الطلب على السفر، إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها عبر إفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية.

وأطلقت «فلاي دبي» رحلاتها إلى تسع وجهات موسمية في غضون خمسة أيام، اعتباراً من 21 يونيو الماضي، لمواكبة الطلب السياحي الموسمي ضمن شبكتها العالمية، وشملت الوجهات كلاً من: كورفو وميكونوس وسانتوريني في اليونان، وأولبيا في إيطاليا، وتيفات في مونتنغرو، ودبروفنيك في كرواتيا، إضافة إلى طرابزون وبودروم في تركيا، وباتومي في جورجيا.

وتشغل «فلاي دبي» رحلات مختارة ضمن شبكتها العالمية من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، وتأتي في إطار شراكة مبتكرة مع «طيران الإمارات»، تتجاوز الشراكة بالرمز، لتشمل عدداً من المبادرات، مثل الأنشطة التجارية، وتخطيط الشبكات، وعمليات المطارات، ومواءمة برنامج المسافر الدائم، ورحلات المسافرين.

• «فلاي دبي» استحوذت على 42% من إجمالي تسليمات «بوينغ» في المنطقة.

• 2.6 مليار درهم قيمة الطائرات التي تسلمتها «فلاي دبي».