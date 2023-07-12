تخريج الدفعة الأولى من "تأهيل" ضمن برنامج "نافس" لتطوير الكفاءات الوظيفية

أقامت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي ومجموعة الفطيم حفل تخريج الدفعة الأولى لبرنامج «تأهيل» ضمن برنامج "نافس"، والتي شملت تخريج 39 مواطناً ومواطنة ومنحهم شهادات تدريب تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وكلية دبي للسياحة ومجموعة الفطيم.

ويأتي ختام برنامج «تأهيل» كثمرة التعاون البناء بين الجهات الأربع، ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجموعة الفطيم وكلية دبي للسياحة دبي، في سبتمبر 2021، وكذلك مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الكلية ومبادرة نافس عام 2022 لتنفيذ البرامج التدريبية التي تدعم التوطين في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت مجموعة الفطيم وكلية دبي للسياحة، عن الانتهاء بنجاح من البرنامج التدريبي «تأهيل لقطاع التجزئة» لتأهيل المشاركين للالتحاق بالوظائف لدى المجموعة ضمن برنامج «المستكشف» من منصة التوطين (سنيار) التابعة لمجموعة الفطيم، حيث أكمل 39 مواطناً ومواطنة برنامجاً تدريبياً شاملاً يهدف إلى تأهيلهم لشغل وظائف في قطاعي التجزئة والسيارات بالمجموعة.

وقدم البرنامج التدريبي الذي امتد لثلاثة أسابيع للخريجين الإماراتيين تدريبا مهنيا من خلال توفير برامج ودورات تصقل مهاراتهم وتعزز قدراتهم المعرفية، ما منحهم فهماً واسعاً لقطاعي التجزئة والسيارات، ومعرفة بالمنتجات والخدمات، وذلك على أيدي طاقم أكاديمي يتمتع بكفاءات علمية رفيعة، حيث حصل المتدربون على شهادات بعد إتمام جميع مراحل التدريب، تؤهلهم للحصول على فرص عمل في العديد من العلامات التجارية التابعة لقطاعي التجزئة والسيارات في مجموعة الفطيم، مثل مندوبي المبيعات، والمحاسبين، وموظفي علاقات الضيوف، ومندوبي مراكز الاتصال.

وبهذه المناسبة قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن «تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أحد الركائز الأساسية في ملف التوطين وتعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وزيادة جاذبيته للكوادر الاماراتية بما يتماشى مع الخطط والسياسات التي تنفذها الوزارة وأهداف برنامج (نافس)»، مشيرا إلى ان نجاح مستهدفات التوطين في توظيف 79 ألف مواطن في القطاع الخاص، جاء نتيجة لهذه الشراكة التي ركزت على القطاعات الحيوية الأكثر نموا، ومنها قطاع السياحة.

واشار الى أهمية البرامج التي ينظمها برنامج «نافس» في تنمية مهارات وقدرات الكوادر الاماراتية وتهيئتهم بالشكل الامثل للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، معربا عن ثقته بكفاءة المواطنين الذين تخرجوا ضمن الدفعة الاولى من برنامج «تأهيل» وقدرتهم على شغل الوظائف في القطاع السياحي وبتنافسية عالية.

من جانبه، قال المدير العام لكلية دبي للسياحة، عيسى بن حاضر: «نثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها شركاؤنا في القطاع الخاص، لاسيما ما يدعم استراتيجيات ومبادرات التوطين التي تطلقها الحكومة الرشيدة للنهوض بالمواطنين وبذل كافة الامكانيات ليكونوا مساهمين في صنع مستقبل واقتصاد الوطن ونحن اليوم نبارك للجميع التخرج ونرجو لهم مستقبلا عمليا مكلل بالنجاح والتطور».

وقالت نائب الرئيس لتوطين القطاع الخاص في كلية دبي للسياحة، مريم المعيني: «سعداء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج (تأهيل) من (نافس) وهي ثمرة جهود مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتلبية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتوطين على مستوى الدولة، والتي يساهم فيها شركاؤنا في القطاع الخاص بصورة إيجابية بمن فيهم مجموعة الفطيم، من خلال توفير فرص وظيفية في مختلف المجالات للكوادر المواطنة الطموحة».

من جهتها، قالت رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم، ميرة الفطيم، إن «تخريج هذه المجموعة من الشباب المواطنين يأتي كثمرة لجهود التوطين لدى مجموعتنا، وفي إطار طموحنا الهادف لتمكين المواهب الوطنية، وتقديم الدعم المستمر لهم لتحقيق النجاح معنا».

