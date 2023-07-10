شركة “نيوبلاي” الكورية تؤسّس مقرّها العالمي في سوق أبوظبي العالمي

أعلنت «نيوبلاي» (NEOPLY)، الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة في تقنية "البلوك تشين"، عن تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، وفي خطوة تسلط الضوء على مكانة العاصمة كوجهة عالمية جاذبة للشركات القائمة على الإبداع والابتكار. وتنضم «نيوبلاي» بهذه الخطوة إلى برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف إلى دعم الشركات التي تعمل في القطاعات التي تمتاز بمقومات نمو عالية وتركز على التكنولوجيا.

وتوفر شركة «نيوبلاي» منصة للتمويل اللامركزي ومجموعة متنوعة من الخدمات القائمة على تقنية "البلوك تشين"، وسيستفيد مقرها العالمي الجديد، الذي سيحمل اسم "إتش لاب" من الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي والمخصص للأصول الافتراضية.

وأثبتت أبوظبي أنها وجهة عالمية جاذبة للشركات الكورية الجنوبية خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار في العام 2021 مكتباً تمثيلياً له في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول بهدف تعزيز التعاون بين منظومتي الأعمال في البلدين، وتعاون مع عدد من الشركات بما فيها "بيسبن جلوبال"، و"H2O"، والتحالف الكوري للمزارع الذكية لتأسيس وتوسعة أعمالها في أبوظبي.

ويأتي افتتاح "إتش لاب" في أعقاب المناقشات التي أجراها مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة "نيويز القابضة"، الشركة الأم المالكة لشركة «نيوبلاي» حول تأسيس أنشطة "البلوك تشين" الكاملة للشركة في أبوظبي، والاستفادة من الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي الداعم لابتكارات "البلوك تشين" والأصول الرقمية.

وقال المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي: "لقد أسهمت منظومة الأعمال القوية والداعمة التي تنفرد بها إمارة أبوظبي، وامتلاكها للبنى التحتية العالمية والمواهب والكفاءات المتميزة، في تكريس مكانة الإما رة كوجهة رائدة للاستثمار في الشرق الأوسط، وتنضم "نيوبلاي" إلى عدد من الشركات الكورية الجنوبية المبتكرة الأخرى التي اختارت أبوظبي كوجهة عالمية للمضي قدماً في المراحل التالية من جهود تنمية وتطوير أعمالها، والمساهمة في ابتكار أفضل الأفكار والحلول الجديدة انطلاقاً من العاصمة".

وتعتبر شركة «نيوبلاي» التي تأسست عام 2018، ذراع "البلوك تشين" لـ"نيويز" القابضة، الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو، وستسهم الشركة في خلق وظائف متخصصة في تكنولوجيا "البلوك تشين"، وتشكل إضافة قيّمة لتطوير هذا القطاع في العاصمة أبوظبي وخارجها.

وسيتعاون المقر العالمي الجديد للشركة "إتش لاب" مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة في أبوظبي بهدف تطوير البرامج والمنح الدراسية المرتبطة بتكنولوجيا “البلوك تشين"، و"الويب 3.0"، والتمويل اللامركزي.

من جانبه، أكد جينهو بارك، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «نيوبلاي»، على أهمية الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس المقر العالمي للشركة في قلب إمارة أبوظبي، وأعرب عن ترقبه وحماسه لبدء تطوير الحلول والابتكارات المالية في الشرق الأوسط، وقال: “إن الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار والتعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي، والبنية التحتية العالمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي سيمكننا من تعزيز التزامنا بإرساء معايير جديدة ومتميزة في صناعة "البلوك تشين" العالمية".

وسيعمل مقر شركة "نيوبلاي" الجديد "إتش لاب" مع سوق أبوظبي العالمي لدعم خطط السوق الرامية لإعداد إطار عمل متقدم لتكنولوجيا التمويل اللامركزي، ليكون السوق بذلك من أوائل الجهات المزودة لتكنولوجيا التمويل اللامركزي الخاضعة للرقابة والتنظيم في العالم. وتتطلع شركة البلوك تشين الكورية للمساهمة في المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي والعمل بشكل وثيق مع هيئة تنظيم الخدمات المالية في السوق لوضع إطار عمل تنظيمي فعّال لصناعة التمويل اللامركزي والذي يساهم في الحد من المخاطر على المستهلكين والأطراف المعنية بصناعة الخدمات المالية، ويعمل على تطوير نماذج أعمال جديدة لتحسين تجارب المستهلكين ونتائجهم.

وبهدف مواكبة ارتفاع الطلب العالمي من الجهات والمؤسسات الهامة في صناعة تكنولوجيا "البلوك تشين"، أصبحت سلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي في العام 2018 أول سلطة قضائية على مستوى العالم تقدم إطاراً شاملا لتنظيم عمل البورصات، وخدمات حفظ الأصول، والوسطاء، وغيرها من الجهات الفاعلة في الأنشطة والأعمال المرتبطة بالأصول الافتراضية. ويأتي هذا الإطار في سياق التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر بتعزيز جهود التنوع الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإبداع والابتكار والمبادرات المستدامة، وبهدف تكريس مكانته كوجهة مفضلة للمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية.

ويتيح العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار للقطاع الخاص الوصول إلى العديد من فرص النمو التجاري المستدامة وطويلة الأجل في أبوظبي. وتشمل الخدمات التي يقدمها المكتب الوصول والاستفادة من الأراضي، ومشاريع البنية التحتية الحكومية الواسعة وغيرها من فرص النمو والازدهار، وإلى جانب المكتب التمثيلي في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، تنتشر شبكة المكاتب العالمية التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وتل أبيب.

ويوفر برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار والبالغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار) الدعم للشركات العاملة في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية مثل التكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية، والأدوية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والضيافة. ويعد البرنامج الذي تم إطلاقه في العام 2020 إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في تطوير وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي.