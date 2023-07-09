«ديوا»: 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي بحلول 2025

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أنه في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل الإمارة تشجيع المجالات الداعمة لتوجهاتها نحو بيئة تتمتع بكل مقومات الاستدامة حفظاً لها للأجيال المقبلة.

وكشفت الهيئة أن دبي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، إذ ارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة من 14 متعاملاً عام 2015، إلى أكثر من 11 ألف متعامل نهاية مايو 2023، متوقعة تضاعف هذه الأعداد في السنوات القليلة المقبلة. ولفتت إلى أنها تعمل على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول 2025.

المدينة الأذكى

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «الهيئة حريصة على إطلاق المشروعات والمبادرات التي من شأنها ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، وتعزيز التنقّل الأخضر».

وأضاف: «أطلقت الهيئة مبادرة (الشاحن الأخضر) لإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم وسائل النقل المستدامة في إمارة دبي».

وأشار إلى أن «الهيئة تعمل على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، في إطار خططها لمواكبة الزيادة المطردة في استخدام السيارات الكهربائية»، لافتاً إلى أن «الهيئة أطلقت العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بها، إذ يمكن للمتعامل بعد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة».

وأكد أن «الهيئة تتيح لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة الشاحن الأخضر أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة (خاصية الزائر)».

مبادرة «الشاحن الأخضر»

وتعد مبادرة «الشاحن الأخضر» للسيارات الكهربائية، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الهيئة لدعم تحول الإمارة إلى الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية التي تخلّفها السيارات التقليدية في شوارع دبي، وتعزيز التنقّل الأخضر، حيث أسهمت زيادة استخدام السيارات الكهربائية في تقليل 236 ألفاً و700 طن من الانبعاثات الكربونية، وذلك حتى أبريل 2023.

وفي إطار زيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 370 محطة شحن في أنحاء دبي، تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في محطات الوقود والحدائق العامة.

أما بالنسبة للمحطات في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وكذلك الموجودة في مراكز التسوق، فإنها تكون متاحة خلال ساعات عمل هذه الأماكن.

وتعتمد كلفة شحن المركبة الكهربائية على الطاقة الكهربائية المطلوبة لشحن بطارية المركبة، وهو ما يعتمد على سعة البطارية واستخدام السائق لها.

واعتباراً من الأول من يونيو 2023، تم اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية في محطات الشحن العامة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 38 فلساً لكل كيلووات ساعة، مع الرسم الإضافي للوقود لكل كيلووات ساعة.

720 ألف عملية شحن

قدّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية 13.264 ميغاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في دبي منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2022، ما أسهم في قطع ما مجموعه أكثر من 66 مليوناً و300 ألف كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

وسجلت المبادرة حتى 31 من ديسمبر الماضي أكثر من 720 ألف عملية شحن أجرتها 9653 مركبة كهربائية مسجلة في المبادرة.

وتتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب الشاحن الأخضر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، أو عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين.