«ديوا»: 1000 محطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي بحلول 2025

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أنه وفي إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل الإمارة تشجيع المجالات الداعمة لتوجهاتها نحو بيئة تتمتع بكافة مقومات الاستدامة حفظاً لها للأجيال المقبلة.

وكشفت الهيئة أن دبي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، إذ ارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التي أطلقتها الهيئة من 14 متعاملاً في عام 2015، ليصل العدد إلى أكثر من 11 ألف متعامل بنهاية مايو 2023، في ما من المتوقع تضاعف هذه الأعداد في السنوات القليلة المقبلة. ولفتت الهيئة إلى أنها تعمل على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025.



المدينة الأذكى

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «الهيئة حريصة على إطلاق المشروعات والمبادرات التي من شأنها ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، وتعزيز التنقّل الأخضر».

وأضاف: «أطلقت الهيئة مبادرة (الشاحن الأخضر) لإنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتشجيع الجمهور على اقتناء هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم وسائل النقل المستدامة في إمارة دبي».



وأشار إلى أن «الهيئة تعمل على زيادة عدد محطات الشحن لتصل إلى 1000 محطة بحلول عام 2025، وذلك في إطار خططها لمواكبتها للزيادة المضطردة في استخدام السيارات الكهربائية»، لافتاً إلى أن «الهيئة أطلقت العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية على شبكة الشحن العامة الخاصة بها، إذ يمكن للمتعامل بعد تسجيل مركبته الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الاستفادة من محطات الشحن في غضون ساعة من تسجيل المركبة».

وأكد أن «الهيئة تتيح لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة الشاحن الأخضر أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة (خاصية الزائر)».

مبادرة «الشاحن الأخضر»

وتعتبر مبادرة «الشاحن الأخضر» للسيارات الكهربائية، إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم تحول الإمارة إلى الطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية التي تخلفها السيارات التقليدية في شوارع دبي، وتعزيز التنقّل الأخضر، حيث أسهمت الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية في تقليل 236 ألفاً و700 طن من الانبعاثات الكربونية، وذلك حتى إبريل 2023.

وفي إطار زيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 370 محطة شحن في أنحاء دبي، تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في الإمارة، مثل محطات الوقود والحدائق العامة.

أما بالنسبة للمحطات الموجودة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وكذلك الموجودة في مراكز التسوق، فإنها تكون متاحة خلال ساعات عمل هذه الأماكن.

وتعتمد كلفة شحن المركبة الكهربائية على الطاقة الكهربائية المطلوبة لشحن بطارية المركبة، وهو ما يعتمد على سعة البطارية واستخدام السائق لها.

واعتباراً من الأول من يونيو 2023، تم اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية في محطات الشحن العامة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي بقيمة 38 فلساً لكل كيلووات ساعة مع الرسم الإضافي للوقود لكل كيلووات ساعة.