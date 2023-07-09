«تسلا» تتقدم على «فولكس فاغن» في ألمانيا

تصدرت مبيعات شركة «تسلا» الأميركية، سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، وتسعى «فولكس فاغن» الألمانية للحاق بالركب.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية الألمانية للسيارات أنه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023 تم ترخيص نحو 36 ألفاً و400 سيارة «تسلا» جديدة، لتشكل بذلك 16.5% من إجمالي 220 ألفاً و200 سيارة كهربائية بحتة تم ترخيصها في تلك الفترة.

واحتلت سيارات «فولكس فاغن» الكهربائية مرة أخرى المركز الثاني بـ34 ألفاً و400 سيارة، بما يعادل حصة قدرها 15.6%.

وجاءت «مرسيدس» في المركز الثالث بـ16 ألفاً و900 سيارة، تليها «أودي» بـ14 ألفاً و400 سيارة، ثم «بي إم دبليو» بـ12 ألفاً و800 سيارة كهربائية في النصف الأول من هذا العام.

وشهد قطاع المركبات، منذ مطلع العام الجاري، زيادة مطّردة في مبيعات بعض الوكالات دون غيرها، حيث استأثرت 10 شركات بالمشهد كأكثر المصنّعين مبيعاً للسيارات حول العالم.

وكشفت منصة (focus2move) المختصة بأسواق السيارات العالمية، أن 10 علامات تجارية في العالم باعت أكثر من 15.787 مليون مركبة خلال أول خمسة أشهر من عام 2023.

وأظهر تصنيف العلامات التجارية للسيارات العالمية، حتى مايو الماضي، أن شركة «تويوتا» اليابانية تصدرت السوق العالمية كأكثر المركبات مبيعاً، بينما تقدمت «BYD» الصينية ثمانية مراكز منذ مطلع العام، مقارنة بالعام الماضي، الذي كانت تحتل فيه المرتبة الـ18 ، بينما حالياً ضمن الـ10 الكبار الذين يسيطرون على السوق.