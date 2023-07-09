تزويد محطة الظفرة بوحدات كهروضوئية باستطاعة 800 ميغاواط

أعلنت «ترينا سولار»، المزوّد العالمي للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية، عن تزويد شركة هندسة الماكينات الصينية بوحدات «فيرتكس» بقياس 210 ملم واستطاعة إجمالية 800 ميغاواط لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي. وتقع المحطة في منطقة الظفرة على مسافة 35 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي وبقدرة إنتاجية (2 غيغاواط)، ومن المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. كما تم ربطها بالشبكة الكهربائية الإماراتية في أبريل الماضي.

وتنتج محطة الظفرة كمية من الطاقة تكفي لتغذية 160 ألف منزل في جميع أنحاء دولة الإمارات، من خلال ما يقارب 3.5 ملايين لوح شمسي. كما تلعب المحطة دوراً مهماً في الحد من الانبعاثات، حيث تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2.4 مليون طن سنوياً.