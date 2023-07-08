«دو» تعيد تدوير 14 ألف كيلوغرام من المخلفات

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن تحقيق إنجاز جديد في مسيرتها المستدامة، بفضل تعاونها مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حيث أحرزت تقدماً ملحوظاً ضمن برنامج «من أجل إماراتنا نزرع» الذي أطلقته المجموعة، معيدة تدوير أكثر من 14 ألف كيلوغرام من المخلفات، إضافة إلى زراعة 14 شجرة.

وذكرت «دو» في بيان أمس، أن فريقها لإدارة المستودعات نجح في إعادة تدوير ما مجموعه 13 ألفاً و40 كيلوغراماً من الورق، و1240 كيلوغراماً من البلاستيك، بالشراكة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وذلك في إطار الجهود التعاونية التي تم تنظيمها تحت مظلة البرنامج الرامي لتحقيق مستهدفات الاستدامة على مستوى الدولة.