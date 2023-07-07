"مفاجآت صيف دبي" يعفي المتسوقين من ضريبة القيمة المضافة

يقدم مهرجان "مفاجآت صيف دبي" خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من اليوم وحتى الأحد المقبل، أفضل العروض الترويجية والتخفيضات لدى أكثر من 100 متجر مشارك في جميع أنحاء المدينة، حيث سيحصل المتسوقون على خصم إضافي بنسبة 5% من إجمالي الفاتورة، وذلك في إطار عرض المهرجان الخاص بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما يمكنهم الاستفادة من العديد من العروض الترويجية الأخرى.

ويستمتع سكان دبي وزوارها، بالتسوق دون دفع ضريبة القيمة المضافة، أيام الجمعة والسبت والأحد، عند شراء منتجات مثل المجوهرات والإكسسوارات والأزياء والأحذية والأثاث ومنتجات الأطفال والرضع والعطور ومستحضرات التجميل والأدوات الرياضية والألعاب ومستلزمات الهوايات.

وتشارك في هذا العرض الترويجي مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الشهيرة.