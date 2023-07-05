«فلاي دبي» تضيف 900 رحلة شهرياً إلى جدولها الصيفي في 2023

أظهرت بيانات لشركة «فلاي دبي» أن الناقلة أضافت أكثر من 900 رحلة شهرياً إلى جدول رحلاتها الصيفي خلال العام الجاري، مقارنة بجدول رحلات صيف العام الماضي، مشيرة إلى أنها ستشغل في الإجمال أكثر من 9400 رحلة شهرياً خلال الصيف مقارنة بـ8500 رحلة العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 10.5%.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد رفعت «فلاي دبي» حجم أسطولها من الطائرات بنسبة بلغت نحو 23.5%، إذ كانت تشغل في صيف العام الماضي 64 طائرة، لترتفع إلى 79 طائرة الصيف الجاري.

وبحسب البيانات، رفعت «فلاي دبي» طاقتها التشغيلية مع زيادة عدد الطائرات في الأسطول، فضلاً عن عدد الرحلات المجدولة، إضافة إلى زيادة بنسبة تبلغ نحو 10.3% في عدد الوجهات، إذ ارتفع عدد محطات الناقلة من 106 وجهات في صيف العام الماضي إلى 117 وجهة حالياً، حيث واصلت «فلاي دبي»، مع زيادة الطلب على السفر، إضافة وجهات جديدة إلى شبكتها عبر إفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشبه القارة الهندية.

وتشغل «فلاي دبي» رحلات مختارة ضمن شبكتها العالمية من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، وتأتي في إطار شراكة مبتكرة مع «طيران الإمارات»، تتجاوز الشراكة بالرمز، لتشمل عدداً من المبادرات، مثل الأنشطة التجارية، وتخطيط الشبكات، وعمليات المطارات، ومواءمة برنامج المسافر الدائم، ورحلات المسافرين.

يشار إلى أن الناقلة ذكرت أنها تستعد لموسم صيفي استثنائي آخر هو الأكثر ازدحاماً في تاريخ الناقلة حتى الآن، إذ من المتوقع أن تنقل أكثر من 4.5 ملايين مسافر خلال الفترة من الأول من يونيو إلى 30 سبتمبر 2023 عبر شبكتها المتنامية.

وتوفر «فلاي دبي» للمسافرين خيار السفر إلى 117 وجهة في 52 دولة الصيف الجاري، بما في ذلك: كرابي، ميلان بيرغامو، نيوم، باتايا، سانت بطرسبرغ، وغيرها. كما بدأت «فلاي دبي» رحلاتها إلى تسع وجهات صيفية موسمية اعتباراً من 21 يونيو.

وكشفت «فلاي دبي» عن نتائجها السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتحقيق نمو في الأرباح بنسبة 43% إلى 1.2 مليار درهم، لتعكس النموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة.

ووفقاً للنتائج الرئيسة، فقد حققت الناقلة 9.1 مليارات درهم إيرادات سنوية للعام الماضي، مقارنة مع 5.3 مليارات درهم في عام 2021، بنمو نسبته 72%.

• 1.45 مليون مقعد مجدول أضافت الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي نحو 1.45 مليون مقعد مجدول على رحلاتها خلال يونيو الماضي، مقارنة مع يونيو 2022، وذلك بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ما يعكس قوة الطلب في أكبر محور للنقل الجوي الدولي العالمي.