«ألاينس بيرنستين» توسّع حضورها في المنطقة بافتتاح مقرها في مركز دبي المالي العالمي

أفادت «ألاينس بيرنستين» - «أي بي»، الشركة الاستثمارية الرائدة عالمياً التي تدير أصولاً بقيمة تبلغ نحو 700 مليار دولار، أمس، بحصولها على رخصة من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتتيح الرخصة لـ«أي بي» العمل انطلاقاً من مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وعيّنت الشركة جان بول حبيقة، العضو المنتدب لدى الشركة لقطاع الخدمات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، كمسؤول تنفيذي أول. وتأتي هذه الخطوة الطموحة استكمالاً لاستراتيجية «أي بي» الرامية إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

بدوره، سيعمل حبيقة، الذي انضم إلى الشركة في أغسطس 2022، عن كثب مع إدوارد فان نيس، رئيس المبيعات الوسيطة في الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي بدوره انتقل أخيراً إلى دبي.

وانطلاقاً من مكتبها الجديد، سيتسنى لشركة «أي بي» توفير خدماتها المرموقة للمستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك العملاء من المؤسسات وشركاء التوزيع والشركات العائلية، مانحة إياهم وصولاً غير مسبوق إلى خدمات إدارة الأصول. وسيتعاون فريق الشركة المكون من متخصصين مهنيين بشكل وثيق مع العملاء لتزويدهم بحلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.

في هذا السياق، قال رئيس قسم الخدمات المؤسسية لدى «أي بي» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ويليم فان جيزين: «يجسد الحصول على رخصة مزاولة الأعمال انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة ومرحلة جديدة نحو تحقيق مزيد من النمو والتوسع، إلى جانب تزويد العملاء في المنطقة بخدمات واستشارات استثمارية ترتقي بأعمالهم. وعلى مدى السنوات الماضية، مثلت منطقة الشرق الأوسط سوقاً مهمة بالنسبة لنا في (أي بي)، ولا شك أن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، سيعزز من مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، وبالتالي تمكينهم من اغتنام أبرز الفرص الواعدة التي تزخر بها أسواق المنطقة».