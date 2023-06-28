سفيرالإمارات ووزيرة النقل البيروفية يتفقدان توسعة ميناء «كاياو»

قام سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البيرو، محمد الشامسي، بزيارة إلى مرافق شركة موانئ دبي العالمية في «ميناء كاياو»، التقى خلالها وزيرة النقل والمواصلات البيروفية، باؤولا لازارتي.

وتفقد الشامسي مع الوزيرة البيروفية، أعمال التوسعة للرصيف الجنوبي لميناء «كاياو» والمحطة الشمالية متعددة الأغراض لزيادة مساحة الشحن ودعم الخدمات اللوجستية.

وتطرق الشامسي مع الوزيرة على هامش الزيارة إلى أهمية تنفيذ شركة موانئ دبي العالمية مشروع التوسعة الكبير للرصيف الجنوبي لميناء «كاياو» في البيرو، ما سيعود بالفائدة على اقتصاد بيرو ودعم تجارتها الخارجية.