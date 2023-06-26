2344 موظفاً من «ديوا» يتقلدون «وسام إكسبو 2020»

تنفيذاً لمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنح «وسام إكسبو 2020 دبي» للأشخاص الذين أسهموا في نجاح استضافة دولة الإمارات للحدث العالمي، سلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، 2344 موظفاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، «وسام إكسبو 2020 دبي»، تقديراً لجهودهم طوال فترة انعقاد المعرض وما سبقها من تحضيرات واستعدادات.

وتقدم الطاير بأسمى آيات العرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المكرمة الغالية، ومنح وسام «إكسبو 2020 دبي» للمتطوعين وفرق العمل من موظفي الهيئة.