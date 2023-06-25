«مطارات أبوظبي» تتوقع استقبال 900 ألف مسافر في أسبوعين

توقعت «مطارات أبوظبي» أن يسافر ما يزيد على 900 ألف شخص من مطار أبوظبي الدولي، خلال الفترة الممتدة من 23 يونيو إلى السابع من يوليو، أي لمدة أسبوعين، على متن أكثر من 5000 رحلة متجهة إلى 109 وجهات في 59 دولة. وأكدت في بيان، أمس، أن الأيام (24 يونيو و25 يونيو و2 يوليو) ستشهد أكبر نسبة ازدحام، بحيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور خلالها 65 ألف مسافر. وأشارت إلى وجود توقعات بزيادة كبيرة في حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي، قبل العطلة وخلالها. إلى ذلك، أعلن مدير عام عمليات «الاتحاد للطيران» في مطار أبوظبي الدولي، شعيب النجار، عن تشغيل رحلات إضافية غير مجدولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج الحالي، لتلبية الأعداد الكبيرة من الحجاج. وقال النجار، إن «(الناقلة) كثفت جهودها لضمان رحلات ميسرة للحجاج، وسط طلب قوي على السفر لأداء الفريضة من وجهات الشرق الأقصى، مثل جاكرتا وإسلام آباد وكراتشي ومومباي». وأضاف، أن «الاتحاد للطيران» لديها رحلات عادية مجدولة إلى ثلاث وجهات في المملكة العربية السعودية، وهي الدمام وجدة والرياض، وتستخدم الناقلة طائراتها من طرز «بوينغ B787» لرحلاتها إلى المملكة، إضافة إلى تشغيل رحلات طيران خاصة إلى جدة، استمرت حتى 22 يونيو الجاري، لتوفير خيار سفر مريح، وضمان وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في أول الموسم.

وأرجع النجار، الطلب القوي على السفر للحج على متن الناقلة إلى الموقع الجغرافي المتميز، وتوقيت رحلات «الاتحاد للطيران» المجدولة للمسافرين المحليين أو مسافري الربط، فضلاً عن تشكيل فريق في مطار أبوظبي للترحيب بالحجاج، وتلبية متطلبات سفرهم، سواء كان الحجاج الذين يبدأون رحلتهم من الإمارات أو مسافري عبور قادمين من وجهات أخرى من شبكة وجهاتنا.