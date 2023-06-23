سوق دبي المالي يلغي إدراج أسهم 3 شركات

أعلن سوق دبي المالي إلغاء إدراج أسهم شركات "أرابتك القابضة" و"ماركة" والخليجية للاستثمارات العامة "جيجكو" اعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الجمعة، وذلك وفقا لقواعد الإدراج في سوق دبي المالي وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأوضح السوق، في إعلان اليوم، أن الغاء إدراج شركتي "أرابتك" و"ماركة" يأتي استناداً لقواعد الإدراج الصادرة عن سوق دبي المالي والقوانين ذات العلاقة والتي تمكن السوق من إلغاء إدراج أسهم أي شركة محلية في حال تم اتخاذ قرار يقضي بحل أو تصفية الشركة المحلية أو في حال تم حلها أو تصفيتها بأي طريقة أخرى.

وأشار السوق إلى قرار محكمة دبي الصادر في 16 يونيو 2021 القاضي بقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس لشركة "أرابتك القابضة" والشركات التابعة لها، وإلى قرار محاكم دبي الابتدائية المؤرخ في 10 أكتوبر 2021 القابض بإشهار إفلاس شركة "ماركة" وتصفية أموالها بما في ذلك الشركات التابعة لها.

وبيّن سوق دبي أن الأسهم المملوكة من قبل مساهمي شركتي "أرابتك" و"ماركة" ستبقي في حساب كل مستثمر لدى شركة دبي للإيداع لحين استلام كتاب رسمي من المحاكم باكتمال عملية التصفية، ويمكن للمساهمين الاتصال مع هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص تطورات تصفية الشركات، ومع شركة دبي للإيداع فيما يخص الاستفسار عن الأسهم المسجلة.

وأضاف السوق أن قرار الغاء أسهم شركة "الخليجية للاستثمارات العامة" يأتي استنادا لقواعد الإدراج الصادرة عن السوق والقوانين ذات العلاقة والتي تمكن السوق من إلغاء إدراج أي ورقة مالية إذا استمر وقف التداول على هذه الورقة لمدة 6 أشهر أو أكثر.

ولفت سوق دبي إلى أنه سيتم الاحتفاظ بسجل مساهمي أسهم شركة "الخليجية للاستثمارات العامة" لدي شركة "دبي للإيداع" وسيتم منع التداول على أسهمها، ويمكن للمساهمين الاتصال مع "دبي للإيداع" فيما يخص الاستفسار عن أسهمهم المسجلة.