«ديوا» تفوز بجائزة أفضل صفقة في أسواق المال لعام 2022

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المدرجة في سوق دبي المالي، بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم في مدينة جميرا بدبي.

وحصدت الهيئة هذه الجائزة عن الاكتتاب العام الأولي الذي حقق نجاحاً كبيراً في أبريل 2022، وبلغت قيمته 22.32 مليار درهم.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «فوزنا بجائزة أفضل صفقة في الأسواق المالية لعام 2022، يؤكد مكانة الهيئة كمؤسسة عالمية المستوى، كما يسلط الضوء على جاذبية دبي في أسواق المال العالمية».