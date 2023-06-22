مسؤولون:«مفاجآت صيف دبي» تنشط الأسواق وتعزز مكانة الإمارة وجهة سياحية للعائلات والأفراد

تعود «مفاجآت صيف دبي» هذا العام بأجندة مليئة بالفعاليات الترفيهية المتنوعة، والأنشطة المذهلة، والتخفيضات والجوائز الرائعة، ليستمتع بها سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لـ«مفاجآت صيف دبي» على تعزيز التعاون مع شركائها من أجل تقديم موسم جديد مليء بالتجارب المميزة، وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية بأسعار مناسبة، تسهم جميعها في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

من جهتهم، أكد مسؤولون وشركاء استراتيجيون على أهمية هذا الحدث الصيفي، مشيرين إلى أنه سيسهم في تنشيط الأسواق ويعزز مكانة دبي وجهة سياحية رائدة للعائلات والأفراد لقضاء أفضل الأوقات والعطلات الصيفية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تقدم مفاجآت صيف دبي أفضل الفعاليات والعروض والتجارب التي تناسب مختلف الأعمار من سكان وزوار المدينة خلال فصل الصيف مع بدء الإجازة المدرسية، كما أنها تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «لطالما مثلت إينوك شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وانطلاقاً من التزامنا المتواصل بالارتقاء بقطاع التجزئة في دبي، مع السعي الحثيث لمواكبة تطلعات عملائنا الكرام، فإننا في كل عام نعمد إلى رعاية وإطلاق حملات ترويجية تلقى ترحيباً وإشادة واسعة من العملاء، وتترك أثراً إيجابياً لدى الفائزين، وبالاعتماد على هذه الشراكة الراسخة والمتواصلة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إضافة إلى تعاوننا المثمر مع (آي ديلز)، يسرنا أن نتيح هذا العام فرصاً استثنائية للفوز بجوائز قيمة».

وقالت عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ليلى محمد سهيل: «لقد بنينا سمعة ممتازة على مر السنين بفضل التزامنا بالابتكار وتحقيق رضا العملاء في جميع حملاتنا الترويجية، وتجسد حملة (مفاجآت مذهلة) روح الفخامة التي تعرف بها دبي، حيث تقدم عروضاً حصرية وخصومات كبيرة لمتسوقي المجوهرات خلال فعاليات (مفاجآت صيف دبي)، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للمشاركين الحصول على فرصة ربح قسائم تسوق للمجوهرات تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم».

من جهته قال مدير عام وجهات التسوّق لدى دبي القابضة لإدارة الأصول، فريد عبدالرحمن: «تُعدّ دبي من أبرز مدن العالم التي توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب الغنية والممتعة، ونحرص على توفير وجهات التسوق والأنشطة الترفيهية التي ترتقي إلى مستويات عالمية وتدعم المنظومة القوية والمتكاملة من الوجهات ومتاجر البيع بالتجزئة في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وتواصل فعاليات (مفاجآت صيف دبي) لعب دور فعال في تعزيز الخدمات التي تقدمها دبي على نطاق عالمي وضمان استدامة أنشطة الوجهات على مدار العام، ويسعدنا أن نواصل العمل على ترسيخ شراكتنا الطويلة والمثمرة مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث نطمح إلى جذب المزيد من الزائرين وتعزيز موقع دبي كإحدى أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة».

وقال مدير عام «اتصالات من &e» في دبي، عبدالله سالم المانع: «نفخر بمشاركتنا في الدورة الـ26 من (مفاجآت صيف دبي) كشريك استراتيجي في الحدث الأبرز، والفعالية الصيفية المنتظرة في دبي، وتحرص (اتصالات من &e) على المشاركة الدائمة في هذا الحدث الذي يؤكد مكانة دبي العالمية وجهة سياحية رائدة للعائلات والأفراد لقضاء أفضل الأوقات والعطلات الصيفية المميزة في مختلف مواسمه الحافلة بالعروض والمفاجآت، ونؤكد اليوم على التزامنا بتقديم تجارب متميزة للعملاء من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التي تمكن زوار المهرجان من الاستمتاع بباقة متنوعة من العروض التي توفرها (اتصالات من e&)، والتي تشمل الخصومات على العديد من المنتجات والخدمات».

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»، عمر خوري: «تواصل شركة نخيل تكريس جهودها لتوفير أرقى التجارب الغامرة والفريدة من نوعها التي تُسعد المقيمين في دبي وزوارها، وذلك التزاماً منها بروح (مفاجآت صيف دبي) التي تعتبر ركناً أساسياً من البرامج الصيفية التي تزخر بها المدينة في هذا الفصل من السنة».

بدوره، قال المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في دولة الإمارات، هيثم حجار: «نسعى دوماً إلى الارتقاء بتجربة الزبائن من خلال تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة، ويطلق دبي فستيفال سيتي مول حملة تجارب الصيف المميزة احتفالاً بـ(مفاجآت صيف دبي 2023)، وتتضمن الحملة إقامة العديد من الأنشطة وورش العمل حتى 27 أغسطس المقبل».

شراكة طويلة الأمد

قال المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى شركة ماجد الفطيم العقارية، فؤاد منصور شرف: «تسعدنا مواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتنظيم مفاجآت صيف دبي سنوياً، ونلتزم بتقديم عروض وتخفيضات مميزة لعملائنا، وتوفير برنامج صيفي حافل بالمرح لجميع أفراد العائلة في مختلف مراكز التسوق التابعة لنا، ويعكس هذا التعاون روح دبي، ونتطلع لاستقبال عملائنا الأعزاء في أجواء مفعمة بالبهجة والمرح».