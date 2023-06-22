«طيران الإمارات» تعزّز رحلاتها قبيل «الحج» و«الأضحى»

أفادت «طيران الإمارات» بأنها تقوم بتسيير رحلات إضافية إلى وجهات إقليمية رئيسة لتلبية الطلب الكبير على السفر، مع ذروة سفر حجاج بيت الله الحرام في رحلة العمر، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وعقب رفع المملكة العربية السعودية جميع قيود السفر للحج للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بفعل الجائحة، سيّرت «طيران الإمارات» رحلات إضافية للحجاج لبدء رحلتهم من وإلى مدينة مكة المكرمة. وأضافت 10 رحلات من وإلى جدة. وتعمل جميع الرحلات المخصصة للحجاج بطائرات «بوينغ 777» حتى السابع من يوليو، إضافة إلى رحلات «طيران الإمارات» المنتظمة إلى جدة، وهي مفتوحة للمسافرين الذين يحملون تأشيرة حج سارية المفعول، شرط أن يكون سن الراكب فوق 12 عاماً، وأن يكون قد تلقى لقاح «كوفيد-19». كما تشغّل الناقلة أيضاً رحلات يومية إلى المدينة المنورة.

وتتوقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن يصل عدد حجاج هذا العام إلى 2.6 مليون حاج، أي لمعدلات ما قبل الجائحة. وتهدف الرحلات الإضافية إلى المساعدة في نقل الحجاج بسلاسة. وشهدت «طيران الإمارات» بالفعل حجوزات قوية لسفر الحجاج من باكستان والهند وبنغلاديش وإندونيسيا وتايلاند والسنغال وساحل العاج وموريشيوس وجنوب إفريقيا.

وتعتزم «طيران الإمارات» تشغيل 34 رحلة إضافية إلى وجهات شهيرة في جميع أنحاء المنطقة لتلبية الطلب الكبير خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وتتوقع الناقلة أن يسافر نحو 78 ألف شخص من جميع أنحاء المنطقة على رحلاتها خلال ستة أيام عطلة العيد. وستسهم الرحلات الإضافية في نقل المسافرين إلى بلدانهم للاحتفال بالعيد مع عائلاتهم وأصدقائهم، أو إلى وجهات العطلات الشهيرة.

وأضافت «طيران الإمارات» 10 رحلات إلى عمّان في المدة من 21 إلى 30 يونيو، و10 رحلات إضافية إلى بيروت في المدة من 20 إلى 29 يونيو. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، أضافت الناقلة خمس رحلات إلى الدمام في المدة من 21 إلى 25 يونيو، وتسع رحلات إلى الكويت في المدة من 22 يونيو إلى الثاني من يوليو المقبل.

وسجلت «طيران الإمارات» زيادة في الطلب بنسبة 20%، مقارنة بعام 2022، مع توجه أعداد كبيرة من عملائها إلى الهند وباكستان وتايلاند والفلبين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، وكذلك عبر المنطقة إلى لبنان والأردن ودبي.

ولضمان تقديم خدمات تلبي متطلبات الحجاج في رحلة العمر، وتوفير تجربة سفر سلسة لهم، ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان، أفرزت «طيران الإمارات» فريقاً خاصاً في مطار دبي الدولي، لمساعدة المتوجهين لأداء مناسك الحج في إنهاء إجراءات السفر والانتقال عبر المطار، إلى جانب مساعدة ركاب (الترانزيت) ومرافقتهم من بوابة الوصول إلى بوابة الإقلاع لمواصلة رحلاتهم لأداء مناسك الحج.

كما وفرت «طيران الإمارات» تسهيلات خاصة للحجاج على متن الطائرة، حيث جهزت الطائرات بمرافق للوضوء والإحرام، ووفرت أغطية إضافية، ومناشف ساخنة غير معطرة.

كما يجري تنبيه الركاب قبيل الوصول إلى الميقات، وتم أيضاً تحميل فيديو على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز دولية رفيعة، يغطي كيفية أداء مناسك الحج كاملة، إضافة إلى قناة القرآن الكريم. وتتيح «طيران الإمارات» لكل حاج على رحلات العودة من جدة، حمل عبوة خمسة ليترات من مياه زمزم مجاناً، تحفظ في عنبر الشحن.

وتشارك «طيران الإمارات» عملاءها الاحتفال على الطائرات بمجموعة واسعة من المناسبات متعددة الثقافات. ويستمتع المسافرون خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بأطباق العيد التقليدية في المدة من 28 إلى 30 يونيو.

•«طيران الإمارات» تعتزم تشغيل 34 رحلة إضافية إلى وجهات شهيرة في المنطقة.

•«الناقلة» شهدت حجوزات قوية لسفر الحجاج من باكستان والهند وبنغلاديش وإندونيسيا وتايلاند والسنغال وساحل العاج وموريشيوس وجنوب إفريقيا.