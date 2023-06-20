3.5 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال أسبوعين

يتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين عبر جميع مباني المسافرين خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك التي تستمر ستة أيام، وتبدأ نهاية هذا الأسبوع.

ووفقاً لمطارات دبي، يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 3.5 ملايين مسافر خلال الفترة من 20 يونيو حتى الثالث من يوليو (14 يوماً)، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين، أكثر من ربع مليون مسافر خلال الفترة من 23 يونيو حتى 25 يونيو، منها 100 ألف مسافر في يوم السبت الموافق 24 يونيو وحده. كما من المتوقع أن يكون يوم الثاني من يوليو الأكثر ازدحاماً تزامناً مع نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية 305 آلاف مسافر.

وقال النائب الأول للرئيس لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، عيسى الشامسي، إن «مرحلة الانتعاش والتعافي التي شهدها مطار دبي الدولي خلال العام الماضي، حققت ذروتها هذا العام، كما اتضح من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري، لذا فمن المتوقع أن نشهد ذروات موسمية أكثر ازدحاماً خلال هذا العام مقارنةً بنظيراتها منذ عام 2019. وبناءً على ذلك، نؤكد في مطارات دبي استعدادنا الكامل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستيعاب حركة المسافرين عبر المطار خلال فترات الذروة القادمة، ونحن على ثقة تامة بجاهزية كل فرق العمل في المطار، بما يشمل مباني المسافرين، وعمليات المراقبة بما في ذلك شريكنا الاستراتيجي القيادة العامة لشرطة دبي، وخدمات الضيافة، وشركات الطيران، ومهام المناولات الأرضية في المطار، وإجراءات الأمتعة، وخدمات مواقف السيارات، إلى جانب الشركاء التجاريين والخدميين، وكفاءتهم العالية لتوفير تجربة سفر رائدة لكل المسافرين عبر المطار، والحفاظ على أعلى معايير الخدمات المُقدمة لهم في جميع أنحاء المطار».

من جانبها، تتوقع «طيران الإمارات» استمرار ذروة حركة السفر خلال الأسابيع المقبلة، ودعت المسافرين إلى تخصيص وقت كاف للوصول إلى المطار، وإنجاز إجراءات سفرهم. وأوضحت أن أعداد المسافرين المغادرين ستصل إلى ذروتها بشكل خاص قبل عيد الأضحى (اعتباراً من 24 يونيو) الموافق السبت المقبل، وكذلك اعتباراً من الأول من شهر يوليو.

ووفقاً للحجوزات، فإن «طيران الإمارات» تتوقع مغادرة أكثر من 80 ألف مسافر في الأيام المزدحمة، وتنصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة، والانتباه لوقت صعودهم إلى الطائرة، للتأكد من وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد.

ودعت «طيران الإمارات» المسافرين لتحميل تطبيق الناقلة على هواتفهم المحمولة، مذكرة المغادرين بأنه يمكنهم عند سفرهم من دبي الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية على التطبيق، أو عبر البريد الإلكتروني عندما يقومون بإنجاز إجراءات سفرهم عبر الموقع الشبكي Emirates.com.

ويتيح كلا الخيارين للمسافرين حجز الرحلات وتغييرها، وتنزيل بطاقة الصعود إلى الطائرة بصيغة رقمية لمعظم الوجهات، إلى جانب معرفة الوجبات التي سيتم تقديمها على متن الطائرة، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق وتخطيط الأفلام لمشاهدتها عبر نظام الترفيه الجوي، علماً بأن إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت أو عبر التطبيق متاحان قبل 48 ساعة من موعد مغادرة الرحلة.

ولتوفير الوقت، أكدت «طيران الإمارات» أن المسافرين يمكنهم تسليم أمتعتهم في المطار، في النهار أو الليلة السابقة للسفر مجاناً، إذ يمكن للمسافرين المغادرين من دبي إنجاز إجراءات سفرهم مبكراً، وتسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة من المغادرة، أو 12 ساعة قبل المغادرة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة أو تل أبيب، ما يمكنهم من الوصول إلى المطار قبيل وقت المغادرة، والمضي قدماً لإنجاز إجراءات الجوازات مباشرة.

كما يمكن للمسافرين تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر الذي افتتحته «طيران الإمارات» في مركز دبي المالي العالمي، حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى أربع ساعات قبل الرحلة.